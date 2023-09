¿Se producirá la reunión de NSYNC? Esta es una pregunta que muchas personas se han hecho tras oír varios rumores de un posible reencuentro entre Justin Timberlake, JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone y Lance Bass, miembros originales de la ‘Boy Band’ que conquistó a millones de fans a finales de los años 90 e inicios del 2000. Pero tras 21 años de su disolución existe la esperanza de que se puedan juntar nuevamente.

NSYNC fue una de las bandas juveniles que ganó gran fama y popularidad en todo el mundo a finales de los años 90.

Con canciones como “Bye bye bye”, “Gone”, “Yo te voy amar”, “It’s gonna be me”, entre otras, los cinco jóvenes estadounidenses lograron llegar a los principales ranking musicales en varias partes del mundo y se ganaron un espacio en el corazón de sus fans.

Pero fue a inicios de los años 2000 cuando decidieron poner punto final a su exitosa carrera musical como grupo y tomaron rumbos separados.

Desde ese momento sus millones de fans soñaban con el posible reencuentro del quinteto; sin embargo, este sueño de muchos podría cumplirse en el 2023 por un motivo muy especial.

Los integrantes originales del grupo NSYNC (Foto: AFP)

¿HABRÁ UNA REUNIÓN DE NSYNC?

El recordado grupo NSYNC, aparentemente se habría juntado para hacer nueva música, luego de 21 años para la alegría de sus fans. Según informó El Debate, esto a raíz del próximo estreno de la película animada “Trolls Band Together”.

El citado medio precisa que esta noticia fue indicada por una fuente anónima a Entertainment Tonight.

¿DE QUÉ TRATA “TROLLS BAND TOGETHER”?

La película “Trolls band together” relata la historia de NSYNC donde recorrerá sus inicios, su época de fama y cómo son sus integrantes. Aquí se podrá ver al personaje interpretado por Justin Timberlake tratar de reunir a sus hermanos, según El Debate.

La película “Trolls band together” se estrenará a finales de 2023 (Foto: DreamWorks Animation)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PELÍCULA?

Asimismo, anotó que el filme que atrapará al público tiene previsto ser estrenado el 17 de noviembre.

Lo novedoso es que la canción principal de la película es interpretada por NSYNC y sus integrantes podrían tener “roles sorpresas”.

¿NSYNC SE REUNIRÁ OFICIALMENTE?

El portal La Opinion señaló que los integrantes del grupo no han confirmado si es que se reunirán de manera oficial.

Asimismo, precisa que se han visto algunos detalles como posters de la película en Nueva York, un código QR que conduce al sitio “Take you to a better place”, entre otros, que incrementarían los rumores de un reencuentro.

Muchas esperan el estreno de la película “Trolls band together” (Foto: DreamWorks Animation)

¿QUIÉNES SON LOS INTEGRANTES DE NSYNC?

El grupo estadounidense estaba conformado por:

Justin Timberlake

Chris Kirkpatrick

Joey Fatone

Lance Bass

JC Chasez