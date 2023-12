¡Otra víctima más en México! El grupo mexicano “Tierra Sagrada” fue víctima del crimen organizado recientemente al sufrir el secuestro de uno de sus miembros de su equipo. Tal hecho generó que la banda regional tenga que suspender sus eventos más próximos de cara a su gira nacional.

A pesar de ser una de las bandas más sonadas del momento en México, “Tierra Sagrada” no se salvó del crimen perpetrado por un grupo de secuestradores durante los últimos días. Y es que los músicos regionales informaron que uno de los integrantes de su equipo fue secuestrado y obligado a grabar un video en su contra.

"Tierra Sagrada" es una de las bandas regionales más sonadas de México (Foto: Tierra Sagrada / Instagram)

¿Quién fue secuestrado y que pasará con la agenda de “Tierra Sagrada”? Pues, en esta nota te lo contamos a detalle.

¿UNO DE “TIERRA SAGRADA” FUE SECUESTRADO? LO QUE SABEMOS DEL CASO

La situación en la que se vio inmerso “Tierra Sagrada” obligó que la agrupación diera a conocer los pormenores del caso. Por ello, Arturo Valdez Osuna, alias “El Pollo”, se vio obligado a informar lo que sucedió con los cantantes y el resto del equipo de trabajo.

Por medio de un video publicado en redes sociales, “El Pollo” inició agradeciendo a todas las personas que le brindaron su apoyo en las últimas horas. Sin embargo, las malas noticias no se hicieron esperar, pues el líder de la agrupación dio a conocer los conciertos que se tendrían que cancelar “con todo el dolor de su corazón”.

Sobre el miembro del equipo que fue secuestrado, El Pollo anunció que fue su chofer la persona secuestrada y que los raptores usaron la fuerza para que este grabe un video del conductor hablando a diestra y siniestra de la banda.

El comunicado del grupo anunciando el secuestro de la banda (Foto: Tierra Sagrada / Instagram)

Según el músico, los delincuentes grabaron al chofer de “Tierra Sagrada” mientras este los acusaba de lavar dinero a través de sus conciertos y demás. Por si fuera poco, los raptores le habrían pedido de rescate nada más que el pago de 30 conciertos como “derecho de piso” al ser una banda relativamente nueva.

“Quieren cobrar lo que no tienen derecho de tener”, puntualizó Valdez Osuna al comunicar la extorsión de los malhechores.

SE DEBEN TOMAR CARTAS EN EL ASUNTO”: LÍDER DE “TIERRA SAGRADA” HABLÓ SOBRE LA SITUACIÓN DE LA BANDA

Al verse claramente involucrado en un caso de extorsión, El Pollo optó por dejar en claro que no iban a arriesgar la vida de los miembros de “Tierra Sagrada”. Eso sí, dejó un claro mensaje para que todos los afectados se unan y logren sacar al fresco a este grupo delictivo que atenta contra artistas que quieren surgir.

La banda acumula más de 300 mil seguidores en Instagram (Foto: Tierra Sagrada / Instagram)

“No podemos poner la integridad de nuestros músicos y personal en manos de estas personas, son gente que ataca por las sombras, peligrosa”, contó el músico mientras daban cuenta de la realidad que viven varios grupos y empresarios.

¿QUÉ PASÓ CON EL CHOFER DE “TIERRA SAGRADA” QUE FUE LIBERADO?

En el propio comunicado se dio a conocer que el chofer secuestrado ya había sido liberado de sus raptores, por lo que optaron por hacer público el incidente. No obstante, el pánico aún no cesaba del todo, pues no tenían idea donde sentar la denuncia.

Sobre la cancelación de sus conciertos, Arturo Valdez indicó sentirse sumamente afligido y consternado, pues no considera viable postergar sus conciertos solo “porque una persona quiere tomar el dinero de mi familia (del grupo)”.

"Tierra Sagrada" anunció que el chofer del grupo ya fue liberado (Foto: Tierra Sagrada / Instagram)

De todas maneras, en “Tierra Sagrada” esperan que las autoridades logren dar con los secuestradores, pues “ni lo bueno ni lo malo dura para siempre”.

Desde este medio, esperemos que la situación se solucione y la paz reine en México.