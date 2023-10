Adamari López es de aquellas mujeres luchadoras que ha sabido hacerle frente a todo, tal como lo hizo cuando fue diagnosticada con cáncer a los 33 años. Ahora, casi 20 años después de haber superado esa difícil etapa, la puertorriqueña se animó a contar en una entrevista cómo se sintió la primera vez que se vio al espejo tras su mastectomía.

Cabe señalar que cuando se enteró que tenía esta enfermedad, ella estaba en una relación con Luis Fonsi, la cual llegó al altar en 2006, pero tres años después se divorciaron. La noticia la confirmaron por medio de un comunicado.

ADAMARI LÓPEZ LO CUENTA TODO

Durante la entrevista en el podcast de Rodner Figueroa, que se transmite por YouTube, Adamari abrió su corazón para contar todo lo que sintió tras ser diagnosticada con cáncer. No sólo ello, revelo qué fue lo que paso por su cabeza cuando se vio al espejo tras su mastectomía.

Todo comenzó cuando en el espacio “Cara a Cara”, el presentador le hizo la siguiente interrogante: “Te voy a hacer una pregunta que me incomoda hacértela, pero quiero que seas honesta para esas mujeres que quizás van a atravesar, Dios no quiera, este proceso. Pero, cuando te hacen la mastectomía y te ves la primera vez sin un seno, ¿cómo enfrenta una mujer eso?”, consultó.

Ni bien lo escuchó, López se emocionó hasta las lágrimas, recordando aquel momento: “A veces uno piensa que con el paso del tiempo supera eso que pasó. Creo que eso no me lo habían preguntado hace mucho tiempo. En ese momento yo me quería enfocar mucho en estar bien, en verme sana; pero, por ejemplo, cuando yo me quité el seno me quedó un poco más alto uno que el otro. Yo me quité el seno derecho, que era el seno que tenía cáncer, y el izquierdo me lo dejé porque con el deseo de ser mamá quería lactar a mi bebé cuando eso pasara. Uno piensa: voy a perder femineidad, se querrá casar esta persona conmigo, cómo me voy a enfrentar en términos de trabajo también, o sea, eran muchas preguntas”, narró.

A ello se sumaba el hecho de ser una persona pública, pues al salir en televisión, le comenzó a generar bastante ruido, ya que tras extirpar el cáncer de su seno, luego sufrió más cambios: subió de peso, se le cayó el cabello y más. Pese a todo, decidió no dejarse vencer.

Adamari López recuerda lo difícil que afrontar su cáncer (Foto: Rodner Figueroa / YouTube)

RECORDÓ LOS CAMBIOS QUE SU CUERPO HABÍA SUFRIDO

Tras la mastectomía, Adamari notó que algo no estaba equilibrado: “A mí el seno me quedó un poquito más arriba porque al quitarme el seno me pusieron un expansor y ese expansor es como un globo vacío que van llenando de líquido y eso es lo que va creando el espacio otra vez para que la piel estire porque te quitan el músculo y todo lo que tienes detrás del seno eliminando cualquier posibilidad de cáncer que quede”.

Precisó que una vez cuando todo aparentemente quedaba en la misma simetría, dejaron de rellenarlo para que le pusieran el implante, aunque sintió que quedó uno más arriba que el otro, por lo que decidió buscar formas para que no se notaran.

“Eran un sinfín de cosas que pasaban por mi cabeza y sí, fueron momentos difíciles como puede pasar cualquier paciente de cáncer. Hablamos de esto para que sepan que lo pueden superar, pero no dejamos de reconocer que es un proceso difícil y duro de pasar”, finalizó.

La entrevista que le realizó Rodner Figueroa a Adamari López fue con motivo de la concientización por la lucha contra el cáncer de mama.