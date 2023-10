Adamari López fue separada de la conducción de “Hoy Día”, en medio de una oleada de rumores y crisis que presagiaban su salida del matutino, en abril de 2023, tras más de 11 años ligada a Telemundo, sin embargo, unos meses después volvió a la cadena de televisión.

La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña de 52 años que actualmente triunfa en su faceta como empresaria con su marca AxA regresó a las instalaciones de Telemundo Center en Miami. Pero ¿cuál fue la razón?

LA RAZÓN POR LA QUE ADAMARI LÓPEZ VOLVIÓ A TELEMUNDO

Adamari López fue invitada al programa “La Mesa Caliente” para hablar sobre la campaña de Remisión Con Misión, por lo tanto, se enfocó en el cáncer que sufrió años atrás y cómo trata este tema con su hija Alaïa.

“Me encanta estar aquí, acompañarlos el día de hoy y hablarles de Remisión Con Misión. Es una nueva campaña que tiene Aflac y me han brindado la oportunidad de ser portavoz para llevar este mensaje de que la detección temprana salva vidas”, expresó la conductora.

Asimismo indicó: “Yo quisiera pensar que después de 19 años y yendo a mis citas periódicas yendo al doctor, eso es una enfermedad que no me va a volver, pero uno nunca sabe, así que no quisiera volver a pasar por esa experiencia, pero también me dejó muchas cosas positivas, así que ojalá que no me volviera a pasar, pero si sucediera lo enfrentaría con mucha fortaleza”.

Respecto a cómo trata el tema con su pequeña hija dijo: “Yo siempre he hablado este tema con la verdad, dentro de las posibilidades de ella para poder entender, pero ella me ha visto las cicatrices y desde pequeña ha preguntado. Al principio le decía que mamá había estado enferma, sin explicarle de qué se trataba porque ella no lo iba a entender. Ahora que está más grande ella ha preguntado sobre el tema y le he ido diciendo”.

LO QUE DIJO SOBRE LUIS FONSI

Myrka Dellanos, Verónica Bastos, Giselle Blondet y Aylín Mujica, las conductoras de “La Mesa Caliente”, aprovecharon la visita de Adamari López para preguntarle sobre su ex Luis Fonsi y su canción “Pasa la Página (Panamá)’, que muchos aseguran que fue para ella.

“Yo creo que ya esas cosas están superadas. Es difícil, quizás no hablar de cosas, cuando hablo por ejemplo del cáncer, parte de mi recuperación, obviamente Fonsi estuvo ahí. Entonces es difícil no recordar momentos porque vivimos muchas cosas juntos, pero de que sea un escándalo, no creo que la canción vaya dedicada a mí, me puede resbalar”, señaló.