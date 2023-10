¡Una trágica noticia! La neozelandesa Raechelle Chase, de 40 años, falleció de manera repentina el pasado 20 de octubre. La noticia de su deceso causó una gran conmoción en el mundo del internet, pues la también culturista era una de las celebridades más queridas de su país y el mundo del culturismo en general.

No son días felices para los neozelandeses y el mundo del culturismo profesional. Raechelle Chase, una madre de 40 años y creadora de contenido de culturismo profesional, murió a los 40 años de edad en circunstancias que no han sido del todo esclarecidas ante los medios.

Chase deja 5 hijos en orfandad tras su repentina muerte a sus 40 años (Foto: Rachelle Chase / Instagram)

Aunque su partida fue confirmada por sus propios familiares, este hecho no deja de llamar la atención de todos al ser la sexta fallecida dedicada al culturismo en apenas 4 meses.

¿Quieres saber más de este ícono del mundo del culturismo? Pues, aquí te lo contamos.

RAECHELLE CHASE: ¿QUIÉN FUE LA INFLUENCER DEL CULTURISMO?

Chase logró hacerse conocida internacionalmente al ser la primera mujer de Nueva Zelanda en clasificarse al evento Figure Olympia, un certamen dirigido hacia los culturistas más talentosos del mundo.

Pero esa no fue el único gran logro de Raechelle a lo largo de su vida. Según información de New York Post, la reciente fallecida estuvo casada con Chris Chase durante 14 años, pues se terminaron separando de manera definitiva en 2015 por problemas de pareja.

Tras la ruptura, el exesposo de Raechelle fue arrestado y condenado a 10 años de prisión por posesión de sustancias prohibidas. Sin embargo, la propia creadora de contenido reveló que eso no era lo peor que tenía el hombre que alguna vez juró amar para toda la vida.

La también modelo era una dedicada al culturismo a sus 40 años de edad (Foto: Raechelle Chase / Instagram)

A través de un artículo para Stuff, Raechelle escribió una columna para describir los hechos de terror que vivió junto a Chris Chase en su tiempo de casados, destacando las “mentiras e infidelidades” a las que fue víctima.

“Estar con un hombre emocionalmente controlador, manipulador y abusivo me desgastaba totalmente, y me estaba destruyendo el alma”, reveló en su momento la desaparecida culturista.

De hecho, alegó que se encontraba totalmente inmersa en una vida de dolor emocional y físico. “Para mí había indicios de violencia física y no me cabe duda de que esto se habría convertido en algo más habitual”, siguió contando en su relato.

Fue por ello que Raechelle demoró algún tiempo en dejar esa relación, pues no quería que su familia se viera afectada por dicha decisión. “La relación en la que estuve me enseñó muchas cosas sobre lo que no quiero y de lo que debo mantenerme muy alejada. No sólo sufrí yo, sino toda mi familia”, indicó.

Deja 5 hijos en la orfandad (Foto: Raechelle Chase / Instagram)

Sin embargo, desde mediados de 2016, Chase supo hacerles frente a los retos de la vida y logró permanecer en un estado de forma pletórico. Basta con ver alguna de sus fotos para entender que el ejercicio era parte de la vida de esta joven madre neozelandesa de 40 años de edad.

CAUSAS DE LA MUERTE DE RAECHELLE CHASE

A la fecha, el origen de la muerte de la también modelo fitness no ha sido esclarecido, aunque ya existe una investigación de por medio para descartar o confirmar las causas exactas de su deceso.

“Dada la naturaleza reciente de la muerte, no se dispone de más información en este momento”, indicó un portavoz del Ministerio de Justicia de Nueva Zelanda al ser consultado sobre este hecho.