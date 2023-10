Se apagó la vida de Suzanne Somers, la recordada actriz de la popular serie cómica “Three’s company”. Ella dejó de existir la madrugada del domingo 15 de octubre de 2023 a los 76 años, a sólo un día de su cumpleaños, informó su publicista R. Couri Hay.

Debido a que la partida de la estrella televisiva deja un gran vacío en el mundo del entretenimiento estadounidense, te contamos quién fue y de qué murió.

CAUSA DE LA MUERTE DE SUZANNE SOMERS

De acuerdo con lo señalado por su publicista, la celebridad murió a causa de un agresivo cáncer, enfermedad con la que luchaba desde hace varias décadas, y aunque en varias ocasiones salió adelante, el mal finalmente logró derrotarla.

“Suzanne Somers falleció pacíficamente en su casa en las primeras horas de la mañana del 15 de octubre. Sobrevivió a una forma agresiva de cáncer de mama durante más de 23 años. Ella estaba rodeada de su amado esposo, Alan [Hamel], su hijo Bruce y su familia inmediata”, señaló en un comunicado.

R. Couri Hay indicó que con motivo del cumpleaños número 77 de la estrella, toda la familia iba a reunirse, pero ante su fallecimiento, celebrarán “su extraordinaria vida y querrán agradecer a sus millones de fans y seguidores que la amaron entrañablemente”. En un comunicado precisan que esta semana será el entierro, de forma privada, y el próximo mes se realizará un funeral.

En diálogo con Page Six, un amigo de la actriz dijo que su pareja jamás la abandonó y la acompañó hasta su último suspiro. “Murió en su nueva casa totalmente verde en Palm Springs mientras dormía con su amado esposo a su lado”.

Cuando Suzanne Somers y el productor y animador Alan Hamel asistieron al séptimo baile bienal de UNICEF en el Hotel Beverly Wilshire el 14 de abril de 2018 en Beverly Hills, California (Foto: Tara Ziemba / AFP)

QUIÉN ERA LA ACTRIZ SUZANNE SOMERS: TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE ELLA

Suzanne Somers era una actriz estadounidense que dejó de existir a los 76 años a causa de cáncer de mama, enfermedad que le habían diagnosticado cuando tenía 50 años. Pero no era la primera vez que este mal la atacaba, ya que tres décadas antes, cuando tenía 20 años, le detectaron cáncer de piel.

“He estado viviendo con cáncer desde que tenía 20 años, y cada vez que ese pequeño hijo de put* aparece, sigo respondiendo. Hago lo mejor que puedo para no dejar que esta insidiosa enfermedad me controle (…). Es una recurrencia de mi cáncer de mama. Como cualquier paciente con cáncer, cuando siente ese temido ‘ha vuelto’, se le hace un nudo en el estómago. Luego me pongo mi equipo de batalla y voy a la guerra. Este es un campo de batalla familiar para mí y soy muy dura”, había señalado Somers a “Entertainment Tonight” en julio de este 2023.

Tras ser diagnostica con cáncer en el año 2000, la actriz de Chrissy Snow en “Three’s Company” adoptó un estilo de vida orgánico y libre de químicos. “[Tomo] quizás 60 vitaminas al día”, señaló en otra entrevista a ET en noviembre de 2017.

Entre sus suplementos están el ácido clorhídrico y las enzimas digeridas que la ayudan a digerir lo que come tras someterse a radiación. Gracias a su nueva forma de vida, todo en ella mejoró, le indicaron sus médicos.

TUVO UNA INFANCIA DIFÍCIL Y PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

Suzanne Somers tuvo una infancia muy difícil. Era la tercera de cuatro hijos y vivía en un hogar en el que su padre bebía demasiado alcohol, por lo que pasó violencia doméstica. De otro lado, ella sufría dislexia, una dificultad de aprendizaje que afecta a la lectoescritura, que la convirtió en mala estudiante.

INCURSIÓN EN EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN

Somers se inició en el mundo de la actuación con pequeñas colaboraciones y participando en programas de televisión en la década de los 70 como “The Rockford Files” (1974) o “Starsky and Hutch” (1975-1977).

Pero salta a la fama en 1977 con “Three’s company”, posteriormente forma parte de producciones como “She’s the Sheriff” y “Step by Step”, entre otras.

La vez que Suzanne Somers asistió al Carousel of Hope Ball 2018 en beneficio de la Children's Diabetes Foundation y el Barbara Davis Center for Diabetes en el Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills, California, el 6 de octubre de 2018 (Foto: Jean Baptiste Lacroix / AFP )

SOMERS ESCRIBIÓ UN LIBRO

En 2020, escribió el libro “Una nueva forma de envejecer: los avances más vanguardistas en antienvejecimiento”. “A sus setenta y tres años, la autora número uno en ventas del New York Times y gurú de la salud, Suzanne Somers, se ha establecido como una voz líder en materia de antienvejecimiento. Con ‘A New Way to Age’, va un paso más allá para presentar una filosofía revolucionaria para una vida más larga y de mejor calidad, en forma de lecciones fáciles de entender y entrevistas con médicos que lo harán sentir como si acabara de tener ‘El mejor chequeo de tu vida’”, así es la descripción que le daban.

LA VIDA PERSONAL DE LA ACTRIZ

Cuando tenía 19 años, en 1965, la actriz Suzanne Somers se casó con Bruce Somers, la pareja tuvo un hijo en noviembre de ese mismo año, pero su matrimonio acabó en 1968.

Conoció a Alan Hamel cuando fue modelo de premios en Anniversary Game (1969–1970); se enamoraron y contrajeron nupcias en 1977.