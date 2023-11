Shakira atraviesa una de las mejores etapas a nivel profesional, tras su separación de Gerard Piqué. Resulta que la artista colombiana utilizó el dolor de esta ruptura para componer algunas de sus canciones más exitosas, tales como la “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″, con la que ganó dos premios Latin Grammys. Sin embargo, más allá de los reconocimientos, esta colaboración con Bizarrap también estuvo en el ojo de la polémica... debido a las referencias directas al exfutbolista español. En este contexto, ¿sabías que muchas personas intentaron que la cantante cambie la letra del tema? Pues, en esta nota, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Vale precisar que esta composición fue lanzada el pasado 11 de enero del 2023 y, por supuesto, aborda el proceso de separación de la barranquillera, haciendo énfasis en la presunta infidelidad que sufrió por parte de Gerard Piqué y Clara Chía Martí.

De esta forma, frases como “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” se hicieron populares entre los fans de la estrella de la música.

SHAKIRA, ¿REALMENTE SE NEGÓ A CAMBIAR LA LETRA DE LA “BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53”?

En una entrevista concedida a ¡Hola! en noviembre del 2023, Shakira se sinceró sobre el contenido de sus últimas canciones, revelando que gente de su equipo quería que cambiara la letra del tema que grabó al lado de Bizarrap.

No obstante, ella defendió su postura hasta el final, asegurando que no pretendía mantener la diplomacia de una representante de la Organización de las Naciones Unidas en un tema que la afectaba directamente.

“Sí que había algo de preocupación antes de que sacara la canción (la “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″). Gente de mi equipo intentó convencerme de que cambiara la letra, pero yo no soy una diplomática de la ONU. Soy una artista y, ante todo, una mujer”, aseguró.

En ese sentido, la cantautora manifestó que debía ser sincera con ella misma y con sus sentimientos.

“Siempre he sido honesta conmigo misma y con los demás y no puedo vivir en un mundo en el que tengo que esconder mis sentimientos, en el que no puedo sublimarlos”, agregó.

Finalmente, revaloró el rol catártico de la música, medio que la ha ayudado a sanar tras su ruptura.

“En esto el arte cumple una función esencial: no solo la catarsis que representa, sino la capacidad de transmutar tus emociones y el dolor, en fuerza, en determinación, como una verdadera alquimia”, puntualizó.

SHAKIRA TAMBIÉN DIJO QUE ERA UNA “LOBA HERIDA”

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Shakira se refiere al intento de censura de la “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″. Previamente, en la Semana de la Música Latina de Billboard de octubre del 2023, la cantante explicaba le preocupación de su equipo de trabajo frente al tema.

‘Mi equipo me decía: ‘No, estás loca. No, no, tienes que cambiar esa letra’. Con la sesión 53, por ejemplo, (me decían) ‘no, cambia la letra, por favor, eso no puede salir’. Y yo... bueno, no soy una diplomática de las Naciones Unidas. Soy una artista, soy una mujer, soy una loba herida”, indicó en su momento.