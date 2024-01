¡Un reencuentro especial y esperado! Como bien sabemos, Shakira siempre ha evitado dirigirse directamente de sus exparejas cada vez que concede una entrevista o aparece en redes sociales. Si bien con Gerard Piqué fue un poco más allá y le dedicó un par de canciones, la oriunda de Barranquilla siempre optó por guardar la compostura cuando le tocaban personas del pasado y que no figuran más en su agenda diaria. O al menos eso parecía hasta hace unos días.

Existen nombres importantes y famosos que han pasado por la vida de Shakira, tanto como colegas, amigos o incluso parejas sentimentales. Y si bien la intérprete de “Te felicito” nunca habló de sus exrelaciones durante su amorío con Gerard Piqué, parece que la colombiana ha cambiado de opinión totalmente en enero de 2024.

Shakira tuvo que lidiar con un peligroso acosador en Miami. Afortunadamente, la justicia estadounidense le ha dado su respaldo (Foto: AFP)

Pero, ¿por qué decimos esto? Pues, según reportaron medios de comunicación como la Vanguardia, la cantante Shakira se habría reencontrado hace unos días con la madre de Antonio de la Rúa, su expareja durante más de 11 años y de quién tuvo planes de boda antes de conocer a Gerard Piqué.

¿SHAKIRA SE REENCONTRÓ CON LA MAMÁ DE SU EXNOVIO ANTONIO DE LA RÚA?

Para entender el buen rollo que existe entre Shakira y Antonio de la Rúa debemos remontarnos hacia inicios del año pasado, precisamente, cuando la colombiana estrenaba su colaboración con el productor argentino Bizarrap. Resulta que en una de sus publicaciones en redes sociales pudimos notar que el hijo del expresidente Fernando de la Rúa apoyó a la “loba” con un like que no pasó desapercibido.

Tal gesto evidenciaría que las rencillas entre Shakira y su exnovio han desaparecido. Pero no fue hasta la última fotografía viral de la madre de Milán y Sasha que todos pudimos corroborar que la paz reina en su corazón, incluso, con sus relaciones del pasado.

“Con nuestra exsuegra amada”, se puede leer en una postal de la cantante junto a Inés Pertiné, su exsuegra, y su mejor amiga Gabriela, quien también estuvo de novia con uno de los de la Rúa hace unos años.

Shakira junto a Inés Pertiné (medio), la madre de su exnovio Antonio de la Rúa (Foto: Arab Shakira / Instagram)

Como era de esperarse, esta fotografía causó un revuelo inmediato en redes sociales. Para muchos era una muestra que Shakira quedó en buenos términos con el abogado, pese a que este la demandó por 100 millones de dólares en el pasado.

Hasta la fecha Shakira no reposteó la fotografía junto a su suegra, aunque queda claro que, a comparación de la relación con Montserrat Bernabéu, madre de Piqué, con Inés sí quedó en los mejores términos posibles.

¿CÓMO QUEDARON SHAKIRA Y ANTONIO DE LA RÚA?

Shakira y el empresario Antonio de la Rúa se consolidaron como una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo internacional. Mientras la colombiana crecía internacionalmente, el argentino se fue haciendo un nombre como socialité y asesor de imagen de personalidades destacadas.

No obstante, su ruptura a inicios de la década pasada significó un remezón en las revistas de todo el planeta. Por medio de un comunicado oficial, Shakira dio a conocer que su romance con de la Rúa Pertiné no iba más, aunque no descartaba la posibilidad de volver a futuro. “Vemos esta separación como temporal y como un tiempo de crecimiento individual mientras continuamos siendo compañeros en nuestros negocios y vidas profesionales”.

Ambos se separaron a mediados de 2011 (Foto: El Doce / Twitter)

En tanto, lo demás es historia conocida: Shakira se enamoró de Gerard Piqué y formaron una familia por los próximos 10 años, mientras que el argentino se casó con la modelo Daniel Ramos, de quien se separó en 2018.

Pero antes de tomar caminos separados, a ambos les esperaba un camino hacia los tribunales. Fue en 2012 cuando Antonio de la Rúa trató de congelar los bienes de una de las cuentas bancarias de la intérprete de “Monotonía” en Suiza. Sin embargo, un juez se lo impidió.

Al cabo de un tiempo, procedió con otra demanda en Los Ángeles, pues de la Rúa sostenía que fue consejero de la cantante durante parte de su carrera, por lo que le solicitó una cuantiosa demanda de casi 100 millones de euros. Para la mala suerte del cordobés, esta tampoco prosperó.

Queda claro que el tiempo cura hasta las heridas más profundas, y no hay mejor prueba de ello que la foto de Shaki con la madre de su exnovio. ¡Felicidades por ello!