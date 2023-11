¿Crees que tienes dinero no reclamado y no sabes cómo encontrarlo? En esta nota te indicamos cómo puedes buscar fondos que te debe alguna empresa, institución financiera o el Gobierno.

Si no tienes claro sobre de qué se trata, se considera dinero “no reclamado” a los fondos adeudados a individuos o que no fueron cobrados. Esto puede ser cheques de pago no cobrados, pólizas de seguro, cuentas bancarias olvidadas reembolsos tributarios, acciones, entre otros.

Muchas personas recurren a empresas para que busquen su dinero, pero en esta nota conocerás buscadores estatales y federales gratuitos, así que no será necesario pagar a nadie.

¿QUIÉNES PUEDEN BUSCAR EL DINERO NO RECLAMADO?

Las personas físicas o los herederos legales pueden presentar reclamaciones por los fondos, que a menudo están en manos de los gobiernos estatales a partir de fuentes como cuentas bancarias, pólizas de seguro o agencias estatales.

Para reclamar el dinero se debe demostrar un documento de identidad, así como -de ser necesario- recibos de pago o facturas de servicios públicos. Debes tener claro, que cada estado tiene su propio proceso y tiempo de reclamo.

¿CÓMO PUEDO SABER SI TENGO DINERO NO RECLAMADO?

De acuerdo con el portal UsaGov, no hay una plataforma única para realizar la búsqueda del dinero del dinero no reclamado. Esta la debes hacer, dependiendo de tu caso o dónde creas que te pueden adeudar. A continuación, conoce estas bases de datos oficiales y gratuitas para encontrar dinero en poder del Gobierno.

Revisa las páginas donde puedes tener desembolsos a tu nombre (Foto: Pixabay)

Estados

Busca tu dinero no reclamado en la oficina de propiedad no reclamada del estado en que se encuentra la entidad que crees que te debe.

El dinero no reclamado en poder de un estado puede provenir de cuentas bancarias, pólizas de seguro y del Gobierno estatal, entre otros.

Es común tener dinero no reclamado en más de un estado, especialmente si se ha mudado. Busque dinero no reclamado en la oficina de propiedad no reclamada del estado que le interesa (en inglés).

Salarios no pagados

Debes ingresar en la base de datos del Departamento de Trabajo (DOL, sigla en inglés) para buscar los salarios adeudados a los trabajadores.

Pensiones de antiguos empleadores

Debes ponerte en contacto con la Corporación para Garantizar los Beneficios de las Pensiones (PBGC, sigla en inglés) para buscar una pensión no reclamada.

De reembolsos de impuestos

Utiliza la herramienta de búsqueda ¿Dónde está mi reembolso? del Servicios de Impuestos Internos (IRS, sigla en inglés) si no has recibido tu reembolso de impuestos. Además, cada estado también páginas similares.

De dinero no reclamado de seguros

Fondos del seguro de vida del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos (VA, sigla en inglés): busca en la base de datos del VA (en inglés) los fondos del seguro no reclamados.

Reembolsos de seguros de la FHA: si tuviste una hipoteca asegurada por la FHA, busca en la base de datos en inglés del Departamento de Vivienda y Desarrollo Humano (HUD, sigla en inglés) para averiguar si tiene derecho a un reembolso.

De quiebras bancarias

Quiebras bancarias: en este caso, debes ingresar en la base de datos en inglés de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, sigla en inglés) los fondos no reclamados de bancos que cerraron.

Quiebras de cooperativas de ahorro y crédito: encuentra depósitos no reclamados de cooperativas cerradas.