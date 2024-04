A día de hoy, persiste el interrogante sobre cómo ha quedado la situación entre Thalí García, Telemundo y Endemol. Como se recuerda, la artista mexicana acusó a la cadena de televisión y a la empresa de medios de haberla inducido al consumo de drogas e incluso de haberla secuestrado para obligarla a seguir participando en la cuarta temporada de “La casa de los famosos”. ¿Han llegado a un acuerdo las partes o se encaminan hacia un litigio para resolver las demandas? Pues, averígualo aquí en Depor.

Parece que los escándalos entre actores y cadenas de televisión no cesan para este 2024. Y es que la actriz Thalí García remeció toda la prensa al señalar a la cadena Telemundo y a la empresa Edemol de sentirse presionada por ambas compañías durante su estancia en “La casa de los famosos 4″, el formato de telerrealidad más exitoso de habla hispana.

Ante ello, la también cantante y esposa de Felipe Aguilar salió a contar que estaba por tomar acciones legales contra las citadas instituciones. Ello debido a los problemas que tuvo durante el tiempo que permaneció en el reality de convivencia.

La actriz mexicana ha realizado duras denuncias contra Telemundo (Foto: Thalí García / Instagram)

Por ello, más de un seguidor de la nacida en Hermosillo se venía preguntando cómo iba a terminar la historia entre Thalí García, Telemundo y Edemol. ¿Será posible la llegada de una nueva batalla legal o habrá conciliación?

THALI GARCÍA: ¿QUÉ PASÓ CON LA ACTRIZ TRAS SEÑALAR A TELEMUNDO Y EDEMOL DE HABERLA PRESIONADO?

Este último viernes 26 de abril, García, de 34 años, reveló un mensaje muy esperado mediante sus redes sociales, en donde además se encontraba acompañada de su esposo Felipe Aguilar.

A través de sus historias, García confirmó su reunión con la cadena hispana y la productora del programa. Y fiel a su estilo, la nacida en México dio unas declaraciones sin algún filtro de por medio.

“Les prometí que cuando pudiera les iba a contar y creo que hoy es el día pertinente para hacerlo”, contó con un semblante serio.

Tras entregar a su abogado todas las pruebas y los testimonios que verifiquen su versión de los hechos, y al contrastarlos con lo expuesto por Telemundo y Edemol, Thalí comentó el pasado viernes 26 que esperaba llegar a un acuerdo con las compañías.

La actriz reveló que espera llegar a un buen acuerdo con las empresas Telemundo y Edemol. Caso contrario, iniciará acciones legales (Foto: Thalí García / Instagram)

“Hoy (viernes 26 de abril) sabremos si podremos llegar a un acuerdo conciliatorio donde podremos renovar también la buena relación que tuvimos por tantos años. Confiamos en Dios, en la buena fe de NBC, de Telemundo, de Endemol para que eso sea así”, comentó García por medio de sus redes sociales

En caso no hayan llegado a buen puerto, García reveló que estarían dispuestos a dar otro paso. “De lo contrario, el lunes tendríamos que comenzar un proceso jurídico dentro de los Estados Unidos y aquí en México, situación que hemos querido evitar a toda costa todas las partes afectadas por no generar mayores afectaciones. Pero nuestra postura es firme, estamos peleando por la verdad, por algo justo. Así que deséennos y mándennos la mejor de las vibras”, enfatizó.

CONTRA TELEMUNDO Y EDEMOL: LA ACUSACIÓN DE THALÍA GARCÍA A LA CADENA HISPANA

Después de abandonar inesperadamente “La Casa de los Famosos 4″, reality show del que fue descalificada, Thalí García está involucrada en una disputa con Telemundo, cadena donde ha trabajado durante más de diez años. Ahora, la acusa de maltrato y otros cargos. La cantante mexicana ha formado parte no solo del polémico reality, sino también de programas similares como “Los 50″ y telenovelas como “Silvana sin lana”, “Reina de Corazones” y “El señor de los cielos”. No obstante, ha optado por no regresar a esta última producción en el papel de la enigmática Berenice Ahumada.

La histrionisa ha recibido el apoyo de varias colegas del medio (Foto: Thalí García / Instagram)

La pelea ha continuado por más de un mes y ha tenido varios incidentes, con la participación de Felipe Aguilar D., el esposo de la mexicana, quien supuestamente habría sido despedido de manera injusta como represalia.