Los gatos se han convertido en los compañeros ideales en el hogar. Junto con los perros, son los más comunes dentro de la vida familiar, a tal punto de que se han ganado un lugar en el calendario; en realidad, tienen hasta tres fechas dedicadas a ellos. Una de estas es el 29 de octubre, en el cual se celebra el Día Nacional del Gato en Estados Unidos.

¿Cuáles son los otros días dedicados a los gatos? El 20 de febrero y el 9 de agosto. La primera fecha se debe a que se rememora a Socks, el popular gato de Bill Clinton, que murió ese día.

Por ello, la citada fecha quedó como una conmemoración internacional de los gatos, a manera de homenaje de la mascota del presidente de Estados Unidos, un animal que incluso tenía su propia página web para recibir mensajes de sus seguidores.

Mientras que la razón de que sea en agosto está relacionado con una temporada en que los gatos tienen un aumento de actividad física y de reproducción por la temperatura y la luz del sol. La IFAW (Fund for Animal Welfare) propuso, en 2022, recordar a los felinos en ese día e incentivar su cuidado y esterilización.

Los gatos tienen tres días especiales (Foto: Pixabay)

¿POR QUÉ EL DÍA NACIONAL DEL GATO SE CELEBRA EL 29 DE OCTUBRE EN ESTADOS UNIDOS?

El Día Nacional del Gato se celebra el 29 de octubre porque, en 2005, esa fue la fecha acordada por Collen Paige y la ASPC (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) para concientizar sobre el cuidado y la adopción responsable de los gatos en Estados Unidos.

A pesar de que es una fecha conmemorativa en EE. UU., también se celebra en otras partes del mundo, por su importancia para la vida de los felinos. Los amantes de los gatos, de esta manera, tienen un día para rendir homenaje a sus compañeros de hogar.

No hay una razón específica sobre la elección del 29 de octubre, pero lo importante es que se estableció para promover el rescate de gatos callejeros y abandonados, con el fin de que encuentren calidad de vida.

¿QUIÉN ES COLLEN PAIGE?

Collen Paige es una experta en animales y responsable de varias iniciativas a favor del cuidado y adopción de animales en Estados Unidos y a nivel internacional. De acuerdo a su página web, ha ayudado a “salvar millones de mascotas no deseadas desde 2004″.

“Es conductista animal, diseñadora de interiores, escritora, fotógrafa y la creación detrás de una gran cantidad de días festivos filantrópicos que salvan vidas, como el Día Nacional del Perro, el Día Nacional del Gato, el Día Nacional del Cachorro, el Día Nacional de las Mascotas, el Día Nacional de la Vida Silvestre, el Día Nacional de la Playa y muchos más”, se lee en su descripción.