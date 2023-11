¿Sueñas con ingresar a Estados Unidos? En caso tengas en mente viajar hacia dicho país norteamericano, deberás tener en cuenta que la entrada al país más poderoso del planeta demanda una serie de documentos como la visa. Eso sí, recuerda que puedes no ser seleccionado durante el proceso.

Según el Departamento de Estado, el programa de Visas de Inmigrante de Diversidad estipula que para el año 2025 se pondrán a disponibilidad una cifra cercana a las 55 000 Visas de Diversidad.

De momento, se sabe no existe costo alguno para poder registrarse en el programa de Visas, pero los seleccionados que se encuentren programados para una entrevista tendrán que abonar el pago de una tarifa de solicitud de visa antes de proceder con el pedido formal de visa.

El programa de Lotería de Visas fue creado para que personas de diversos países puedan llegar de forma legal a Estados Unidos (Foto Freepik)

Es en esta etapa donde un funcionario determinará si eres una persona idónea para recibir la visa o no, por lo que existe el riesgo de no calificar para tal documento que te permita ingresar a los Estados Unidos de Norteamérica.

VISAS 2025: ¿ME REEMBOLSARÁN LOS PAGOS DE LA SOLICITUD?

La respuesta en corto es NO. Si no eres apto para la visa, el dinero que procediste a pagar para los trámites no será repuesto.

Según los decretos impuestos por el Departamento de Estado, en caso de que un funcionario consular concluya que no cumple con los criterios para la visa o que, de alguna manera, no es elegible para la Lotería de Visas según las leyes de los Estados Unidos, dicho funcionario no podrá concederle la visa y perderá todas las tarifas abonadas.

El Programa de Visas de Diversidad (DV) hace que hasta 55,000 visas de inmigrantes estén disponibles a través de una selección aleatoria (Foto: Istock)

Por ello, es necesario seguir al pie de la letra todas las indicaciones y mantenerse alineado a los requerimientos que solicita el Consulado de tu país de origen.

PLAZO OFICIAL: ESTA ES LA FECHA LÍMITE PARA LA LOTERÍA DE VISAS 2025

Según el Departamento de Estado y el portal UsaGov, la inscripción para la Lotería de Visas del año 2025 se inició el miércoles 4 de octubre de 2023 y concluirá el martes 7 de noviembre de 2023 a las 12:00 p.m. (hora del este) (GMT-5).

NOTA: La presentación de más de una inscripción para una persona durante el período de registro descalificará todas las inscripciones para esa persona.