Gypsy Rose Blanchard fue puesta en libertad condicional el 28 de diciembre de 2023, después de que fuera sentenciada a 10 años de prisión en 2016. Se declaró culpable de asesinato de segundo grado en contra de su madre, Dee Dee. Mientras que Nichols Godejohn, su novio por ese entonces, recibió una pena mayor por el crimen. ¿Qué pasó con el sentenciado? ¿también fue liberado?

El caso de Gypsy fue uno de los más mediáticos en 2015. Ella, en realidad, ya era conocida antes por los pedidos de su madre para ayudar de las condiciones de salud que sufría. Pero todo era una mentira.

Tras el homicidio, se supo que Dee Dee abusaba física y mentalmente de su hija para conseguir dinero de organizaciones benéficas. La obligó a ester en silla de ruedas, tomar medicamentos que no necesitaba y a pasar por procedimientos para simular sus afecciones.

Gypsy y Nicholas, quienes se habían conocido en línea, fueron juzgados por su participación en el crimen. Ante la liberación de la primera, muchos se han preguntado dónde se encuentra Godejohn. Aquí te lo contamos.

La historia de Gypsy Rose Blanchard fue llevado a la televisión. La sentenciada salió de prisión bajo libertad condicional en diciembre de 2023 (Foto: ABC)

¿QUÉ PASÓ CON NICHOLAS GODEJOHN?

Nicholas Godejohn fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional como Gypsy Rose Blanchard, por el asesinato de Dee Dee, la madre de quien fuera su novia. También recibió 25 años por acción criminal armada.

En las intervenciones del sentenciado, de acuerdo a The Springfield News-Leader, dijo haber estado “ciegamente enamorado” de Gypsy y sus abogados pidieron que los cargos en su contra sean de segundo grado (al final, lo declararon en primer grado) porque fue manipulado por su pareja.

“De alguna manera sabía, en lo profundo de mi corazón, que de alguna manera ella y yo terminaríamos juntos al final. No hay otra opción, tenemos que hacerlo. (...) Quería asegurarme de que su mamá no iba a hacerle más daño. Me aseguré de eso”, dijo en “Gypsy Rose & Nick: A Love to Kill”, el especial de Oxygen de 2019.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA NICHOLAS GODEJOHN AHORA?

En 2024, Nicholas Godejohn se encuentra recluido en el Centro Correccional de Potosí, donde cumple cadena perpetua. En 2022 y 2023, intentó anular y corregir el fallo en su contra, pero sus peticiones fueron rechazadas por las autoridades.

Gypsy, por su parte, se encuentra bajo libertad condicional desde diciembre de 2023.