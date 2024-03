El Dolby Theatre de Hollywood está preparado para recibir la 96.ª edición de los Premios Oscar 2024, una celebración que promete ser emocionante para la industria del cine. El evento está programada para este domingo 10 de marzo y será presentada por el aclamado actor y comediante Jimmy Kimmel, con la destacada participación de Bad Bunny en su debut en el cine. Conoce la fecha, horarios y los canales de transmisión en vivo de este espectacular show, así como todas las novedades relacionadas con este importante evento cinematográfico.

Entre las películas que compiten por el Premio Oscar, destaca ‘Oppenheimer’ con 13 nominaciones, consolidándose como una de las principales contendientes de la temporada. Además, resaltan ‘Pobres Criaturas’ con 11 nominaciones y ‘Barbie’ con 8 nominaciones. También habrá representación española con ‘La Sociedad de la Nieve’ y ‘Robot Dreams’.

La ceremonia de los Premios Oscar tendrá una duración de tres horas y media e incluirá presentaciones en vivo. Ryan Gosling, conocido por su papel en “Barbie”, subirá al escenario para interpretar “I’m Just Ken”, una de las canciones destacadas de la película, en colaboración con Mark Ronson, quien participó en la composición junto a Andrew Wyatt.

Además, otros artistas también realizarán interpretaciones de canciones nominadas, entre ellos Becky G con “The Fire Inside” de “Flamin’ Hot”, Jon Batiste con “It Never Went Away” de “American Symphony”, Scott George and the Osage Singers con “Wahzhazhe (A Song for My People)” de “Killers of the Flower Moon”, y Billie Eilish junto a Finneas O’Connell con “What Was I Made For?” de “Barbie”.

La Academia informó que el actor y comediante estadounidense Jimmy Kimmel liderará la lista como presentador principal de la gala en Estados Unidos por tercera vez consecutiva. Además, anunció a todos los presentadores que participarán en la edición 96, incluyendo al cantante Bad Bunny y la de su compatriota Rita Moreno como presentadores en la ceremonia que se llevará en Los Ángeles, generando sorpresa por los fanáticos latinoamericanos.

¿Cuándo son los Premios Oscars 2024?

La próxima entrega de los Premios Óscar, programada para el 10 de marzo de 2024 y que conmemorará su edición número 96, se anticipa como un evento excepcional dedicado a honrar la excelencia en el ámbito cinematográfico. Se prevé que esta edición sea especialmente memorable, ya que se alcanzarán diversos hitos significativos en la trayectoria de los premios. Entre ellos, se destaca la presentación de reconocimientos especiales a destacados miembros de la industria del cine y la inclusión de nuevas categorías que reflejen la diversidad y evolución del arte cinematográfico.

Horario de la gala y la premiación de los Oscars

El evento tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles a las 7:00 p.m. hora local de Estados Unidos, pero los horarios varían según la ubicación. Por ejemplo, en México comenzará a las 6:00 de la tarde, mientras que en Perú, Colombia y Estados Unidos iniciará a las 7:00 p.m., y en Argentina, Uruguay y Chile será a las 9:00 p.m.

La cobertura de la alfombra roja comenzará una hora antes del evento principal, a las 6:00 p.m. Los espectadores podrán disfrutar del desfile de celebridades hacia el Teatro Dolby en Hollywood, luciendo elegantes y encantadoras vestimentas que seguramente generarán conversaciones debido a la exquisitez de los participantes.

Finalmente, la ceremonia principal está programada para comenzar a las 8:00 p.m., momento en el que se dará inicio a la presentación de las mejores películas y actores, reconociendo y premiando sus logros destacados en la industria cinematográfica en el último año.

¿En qué canales TV ver los Premios Oscar 2024?

La ceremonia de los Premios Óscar será transmitida en tiempo real por los canales TNT y TNT Series para toda Latinoamérica. Además, si te encuentras en todo país donde no se encuentren estas emisoras, también estará disponible en vivo a través del sitio web oficial de los premios, accesible en https://www.oscars.org/. Asimismo, HBO Max ofrecerá la opción de ver la transmisión en línea del evento.

Asimismo, la ceremonia se emitirá en directo en Estados Unidos a través del canal de televisión ABC, así como en su sitio web y su aplicación móvil, lo que permite a los espectadores sintonizar desde sus dispositivos electrónicos. Además, estará disponible en los servicios de transmisión de ABC, como Hulu, YouTubeTV, AT&T TV y FuboTV, brindando opciones adicionales para aquellos que prefieran ver la transmisión en línea.

Lista completa de los nominados a los Premios Oscar 2024

1. Categoría Mejor Película

“American Fiction”

“Anatomy of a Fall”

“Barbie”

“The Holdovers”

“Killers of the Flower Moon”

“Maestro”

“Oppenheimer”

“Past Lives”

“Poor Things”

“The Zone of Interest”

2. Categoría: Mejor Dirección

Jonathan Glazer - “The Zone of Interest”

Yorgos Lanthimos - “Poor Things”

Christopher Nolan - “Oppenheimer”

Martin Scorsese - “Killers of the Flower Moon”

Justine Triet - “Anatomy of a Fall”

3. Categoría: Mejor actriz

Lily Gladstone - “Killers of the Flower Moon”

Sandra Hüller” - Anatomy of a Fall”

Carey Mulligan - “Maestro”

Emma Stone - “Poor Things”

Annette Bening - “Nyad”

4. Categoría: Mejor actor

Bradley Cooper - “Maestro”

Colman Domingo - “Rustin”

Paul Giamatti - “The Holdovers”

Cillian Murphy - “Oppenheimer”

Jeffrey Wright - “American Fiction”

5. Categoría: Mejor actor de reparto

Sterling K. Brown - “American Fiction”

Robert DeNiro - “Killers of the Flower Moon”

Robert Downey Jr. - “Oppenheimer”

Ryan Gosling - “Barbie”

Mark Ruffalo - “Poor Things”

6. Categoría: Mejor actriz de reparto

Emily Blunt - “Oppenheimer”

Jodie Foster - “Nyad”

Da’Vine Joy Randolph - “The Holdovers”

Danielle Brooks - “The Color Purple”

America Ferrera - “Barbie”

7. Categoría: Mejor guion adaptado

“American Fiction” - Cord Jefferson

“Barbie” - Greta Gerwig, Noah Baumbach

“Oppenheimer” - Christopher Nolan

“Poor Things” - Tony McNamara

“The Zone of Interest” - Jonathan Glazer

8. Categoría: Mejor guion original

“Anatomy of a Fall” - Justine Triet, Arthur Harari

“The Holdovers” - David Hemingson

“May December” - Samy Burch, Alex Mechanik

“Past Lives” - Celine Song

“Maestro” - Bradley Cooper, Josh Singer

9. Categoría: Mejor diseño de vestuario

“Barbie” - Jacqueline Durran

“Killers of the Flower Moon” - Jacqueline West

“Napoleon” - David Crossman, Janty Yates

“Oppenheimer” - Ellen Mirojnick

“Poor Things” - Holly Waddington

10. Categoría: Mejor maquillaje y peinado

“Golda”

“Maestro”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

“La sociedad de la nieve”

11. Categoría: Mejor canción original

“The Fire Inside” de Diane Warren para “Flamin’ Hot”

“I’m Just Ken” de Mark Ronson y Andrew Wyatt para “Barbie”

“It Never Went Away” de Jon Batiste y Dan Wilson para “American Symphony”

“Wahzhazhe” de Scott George para “Killers of The Flower Moon”

“What Was I Made For?” de Billie Eilish y Finneas O’Connell para “Barbie”

12. Categoría: Mejor banda sonora

“American Fiction” - Laura Karpman

“Killers of the Flower Moon” - Robbie Robertson

“Oppenheimer” - Ludwig Göransson

“Indiana Jones and the Dial of Destinity” - John Williams

“Poor Things” - Jerskin Fendrix

13. Categoría: Mejor Documental

“To Kill a Tiger”

“20 Days in Mariupol”

“Bobi Wine: The People’s President”

“Four Daughters”

“La memoria infinita”

14. Categoría: Mejor Película Internacional

“La sociedad de la nieve” (España)

“The Teachers’ Lounge” (Alemania)

“The Zone of Interest” (Reino Unido)

“Perfect Days” (Japón)

“Io Capitano” (Italia)

15. Categoría: Mejor largometraje animado

“The Boy and the Heron”

“Elemental”

“Nimona”

“Robot Dreams”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

16. Categoría: Mejor diseño de producción

“Barbie”

“Killers of the Flower Moon”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

“Napoleon”

17. Categoría: Mejor montaje

“Anatomy of a Fall” - Laurent Sénéchal

“The Holdovers” - Kevin Tent

“Killers of the Flower Moon” - Thelma Schoonmaker

“Oppenheimer” - Jennifer Lame

“Poor Things” - Yorgos Mavropsaridis

18. Categoría: Mejor sonido

“Maestro”

“Oppenheimer”

“The Zone of Interest”

“Mission Impossible - Dead Reckoning Part One”

“The Creator”

19. Categoría: Mejores efectos visuales

“The Creator”

“Godzilla: Minus One”

“Guardians of the Galaxy Vol. 3″

“Mission Impossible - Dead Reckoning Part One”

“Napoleon”

20. Categoría: Mejor Fotografía

“El Conde”

“Killers of the Flower Moon”

“Maestro”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

21. Categoría: Mejor cortometraje documental

“The ABCs of Book Banning”

“The Last Repair Shop”

“Nǎi Nai & Wài Pó”

“The Barber of Little Rock”

“Island in Between”

22. Categoría: Mejor cortometraje de ficción

“The After”

“Invincible”

“Knight of fortune”

“Red, White and Blue”

“The Wonderful Story of Henry Sugar”

23. Categoría: Mejor cortometraje animado

“Letter to a Pig”

“Ninety-five Senses”

“Our Uniform”

“Pachyderme”

“War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko”

¿Quiénes son los favoritos en ganar?

Oppenheimer’, dirigida por Christopher Nolan y con Cillian Murphy en el papel principal, se destaca como la principal candidata de la noche al recibir un total de 13 nominaciones, entre las que se incluyen categorías importantes como Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor para Murphy. La trama de la película gira en torno al científico J. Robert Oppenheimer y su papel crucial en el Proyecto Manhattan, un programa de investigación y desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial que buscaba crear la bomba atómica.

Presentadores de los premios Oscar 2024

Jimmy Kimmel será el presentador principal de la gala, lo que significa que estará a cargo de dirigir y guiar el evento. Esta será la cuarta vez que desempeñe este papel, ya que anteriormente fue el anfitrión en las ediciones de 2017, 2018 y 2023. Además de Kimmel, habrá otras celebridades que fueron incluidas por la Academia con la que ya estaban. Entre las novedades de este año, se destaca la inclusión del cantante puertorriqueño Benito, quien será responsable de realizar una de las actuaciones durante la noche, así lo informaron mediante redes sociales.

Bad Bunny

Chris Hemsworth

Dwayne Johnson

Michael Keaton

Regina King

Jennifer Lawrence

Kate McKinnon

John Mulaney

Catherine O. ‘Hara

Octavia Spencer

Ramy Youssef

Los presentadores que previamente fueron anunciados para los Premios Óscar incluyen a destacadas figuras del cine como Mahershala Ali, Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Jessica Lange, Matthew McConaughey, Lupita Nyong’o, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Ke Huy Quan, Sam Rockwell, Michelle Yeoh y Zendaya. Ellos se encargarán de presentar y entregar premios durante la ceremonia, añadiendo su prestigio y talento a la celebración de la industria cinematográfica.

