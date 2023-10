Matthew Perry fue un actor estadounidense muy popular por su personaje Chandler Bing en la serie “Friends”. A su gran trayectoria se suma su carisma y simpatía que lo llevó no solo a triunfar en el plano profesional, sino también en el ámbito sentimental. Y es que el actor estuvo vinculado con distintas celebridades. ¿Sabes quiénes son?

Fue en 1994 cuando Matthew Perry se haría conocido internacionalmente al interpretar a Chandler Bing en la serie “Friends”, una producción muy famosa en varios países donde se ganó el cariño del público. Fue así que con el tiempo el actor lograría trabajar con reconocidos rostros de la actuación de Hollywood, motivo por el cual no faltaron los rumores de que estuvo con algunas celebridades.

Pero si bien se conoció que Gabrielle Bober fue su novia, también se le vinculó con personalidades como Julia Roberts o Gwyneth Paltrow. ¿Qué tan cierto es esto?

Matthew Perry era una estrella reconocida a nivel internacional (Foto: AFP)

EL HISTORIAL AMOROSO DE MATTHEW PERRY

Gabrielle Bober

Gabrielle Bober fue la novia de Matthew Perry. Según La Nación, fue ella -de acuerdo al actor- quien le indicó a Perry que algo andaba mal en él y lo envió a rehabilitación.

Yasmine Bleeth

Transcurría 1996 cuando se conoció que Perry se enamoró de Yasmine Bleeth. Según el portal Pagesix ambos salieron en la vida real, pero su romance no duró mucho y finalmente terminaron ese mismo año.

Tricia Fisher

Otro de los nombres que se recuerda es el de Tricia Fisher. El romance llegó a un punto muy profundo e incluso el actor, según People, pasó del plano emocional al físico en poco tiempo, aunque él quiso esperar un poco más para dar el siguiente paso.

“Mi firmeza, al menos en mi convicción de esperar, duró dos meses... Las sesiones de besos que no condujeron a ninguna parte estaban empezando a causar que ambos hiciéramos hiperventilar”, anotó Perry.

Pero si bien terminaron, pasaron algunos años para que se volvieran a encontrar y aunque todo parecía ir bien, Matthew sostuvo que “viejos temores surgieron” por lo que terminaron su romance.

Julia Roberts

Otro de los nombres conocidos es el de Julia Roberts. Matthew y la actriz tuvieron un romance cuando se filmó un episodio de Friends, de acuerdo al libro del fallecido actor. Pero entre ellos la situación amorosa fue más allá e incluso el actor viajó a Nuevo México para recibirla (1996) y conocer a la familia Roberts, según People.

“Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Siempre había estado seguro de que ella iba a romper conmigo. ¿Por qué no lo haría? Yo no era suficiente; nunca podría ser suficiente”, anotó el actor.

Perry tuvo y Julia Roberts

Valerie Bertinelli

El nombre de Valerie Bertinelli aparece en el libro de memorias del actor, según indicó el portal People. Asimismo, el citado medio precisa que Matthew tuvo una sesión de besos con la joven.

“Valerie y yo tuvimos una larga y elaborada sesión de besos. Estaba sucediendo; tal vez ella sentía lo mismo que yo. Le dije que había pensado en hacer eso durante mucho tiempo y ella me lo dijo de inmediato”, señaló el actor según People.

Gwyneth Paltrow

Pero el libro de memorias de Perry también trae más de una sorpresa. Una de ellas fue que tuvo una aventura amorosa con Gwyneth Paltrow. Así, sostuvo que besó a la joven en un “armario” durante el verano de 1994 anterior a la emisión de Friends.

Gwyneth Paltrow (Foto: AFP)

Cameron Díaz

Si bien no se confirmó que ambos hayan sido pareja, Matthew solamente contó la anécdota que tuvo con Cameron Díaz. Y es que, según relató, en una cena grupal la actriz se golpeó la cara de forma accidental con su hombro en un juego de Pictionary.

Maeve Quinlan

Durante el 2002 y 2003 Matthew Perry mantuvo un romance con Maeve Quinlan. Si bien Pagesix indica que no está muy claro cuáles fueron los motivos de su separación existen rumores de que ambos se separaron en buenos términos.

¿QUIÉN FUE MATTHEW PERRY?

Matthew Perry fue un talentoso actor y escritor estadounidense, muy recordado por su papel de Chandler Bing en la serie “Friends”, donde actuó por una década y por la que fue nominado a los Emmy en 2002.

Aunque es recordado por dicho personaje, él también formó parte de películas como “The Whole Nine Yards”, su secuela “The Whole Ten Yards”, “17 Again” y “The Ron Clark Story”, por este último fue nominado para un Premio Emmy y un Globo de Oro.

Asimismo, fue protagonista de la sitcom de ABC “Mr. Sunshine”, donde no sólo actuó, también fue cocreador, coescritor y productor ejecutivo. Apareció en otra producciones.