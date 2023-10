Una noticia nos dejó en shock el 28 de octubre de 2023, fecha en la que nos enteramos que Matthew Perry, el actor que dio vida por una década al recordado Chandler Bing en “Friends” había dejado de existir a los 54 años. Su muerte significó un duro golpe para todo el planeta. Aunque sabemos que se hizo un nombre en el mundo de la actuación, para llegar a convertirse en una estrella, él hizo a un lado un deporte que le apasionaba. ¿Cuál era?

Cabe señalar que días antes de su fallecimiento, el histrión había realizado una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, la mayoría de ellas haciendo referencia a su sueño de convertirse en Batman desde hace algunos años; no sólo ello, pues en una de las imágenes se mostró al lado de su padre, hecho que conmovió a todos.

EL DEPORTE QUE MATTHEW PERRY ABANDONÓ PARA DEDICARSE A LA ACTUACIÓN

Desde que era niño, Matthew Perry se interesó por el tenis; es más, cuando tenía cuatro años cogió su primera raqueta y comenzó a apasionarse con este deporte, motivo por el cual ingresó a una academia en Canadá, lugar donde había vivido desde pequeño, después de que sus padres se divorciaron.

En base a mucho esfuerzo y disciplina, se posicionó como uno de los mejores en la categoría infantil. A los 13 años, se convirtió en el segundo jugador de tenis juvenil en Ottawa; y no era para menos, ya que le dedicaba 10 horas al día a sus entrenamientos. “Necesitaba tener éxito en cualquier cosa que estuviera haciendo para poder sentirme mejor conmigo mismo”, manifestó en una entrevista con New York Times en agosto de 2002.

El actor de "Friends" falleció a los 54 años. En la imagen, la vez que Matthew Perry llegó a la 59ª edición de los Golden Globe Awards en Beverly Hills, California, el 20 de enero de 2002 (Foto: Lucy Nicholson / AFP)

A los 13 años, se mudó a Los Ángeles, Estados Unidos, para vivir con su padre, y al querer saber cómo le iba con el tenis en un nuevo país, se enfrentó en un partido a los 15 años, pero no le fue tan bien como esperaba y terminó perdiendo.

“Mi familia fue a verme y me fue muy mal, me mataron. Después de eso, no hubo duda de una carrera en el tenis. Sabía que no era lo suficientemente bueno”, señaló en otra entrevista a PEOPLE en 1996.

Matthew Perry también reveló cómo se sintió mudarse de Canadá a Estados Unidos, país donde se dio cuenta que lo suyo era la actuación y no el deporte que tanto había amado y practicado desde niño.

“Dejar el tenis no fue realmente una decisión que tuviera que tomar. Yo era un muy buen jugador de tenis en Ottawa, Canadá, clasificado a nivel nacional cuando tenía como 13 años. Luego me mudé a Los Ángeles cuando tenía 15 años y todos en Los Ángeles simplemente me mataron. Estuve bastante bien en Canadá, no tanto en Los Ángeles. Fue una locura. Me di cuenta de que no me ganaría la vida jugando al tenis, así que me decanté por la actuación”, indicó a Men’s Health en septiembre de 2012.

PESE A TODO, CONTINUÓ SU AMOR POR EL TENIS

A pesar de que sus sueños de convertirse en tenista profesional se acabaron, el actor jamás dejó de lado su amor por este deporte, pues no dudó en asistir a varios partidos. Es más, su última aparición pública antes de su fallecimiento se dio en el Abierto de Francia en el Stade Roland Garros de París, el 9 de junio.

En aquella ocasión, Perry fue visto en las gradas aplaudiendo y sonriendo junto a un grupo de amigos.