¡Más detalles del nuevo “One Piece”! Al ver el gran éxito que tuvo el live action del anime en Netflix, la plataforma de streaming decidió rehacer su formato de serie animada en Wit Studios desde el arco de East Blue como parte de un tributo por los 25 años. ¿Logrará conservar la esencia del manga creado por Eiichiro Oda?

Cuando creíamos que el mundo geek no iba a recibir mejores noticias, la noticia de la nueva versión animada de “One Piece” aterriza de manera sorpresiva para todos los amantes del anime japonés. La buena nueva se dio al término del Jump Fest 2024, uno de los eventos más grandes dentro de la cultura manga.

Todo hace indicar que se avecina una nueva versión de "One Piece" (Foto: Toei Animation)

Y aunque la información no es muy extensa, podemos decir que ya hay anuncio oficial. ¿Quieres saber más?

LO QUE SABEMOS DEL REMAKE DE “ONE PIECE” GRACIAS A NETFLIX Y WIT

De momento, la información que se tiene sobre esta nueva versión de “One Piece” es que se trata de un proyecto encabezado por los estudios Wit y Netflix, dos compañías expertas en resucitar el éxito de franquicias de gran tamaño cultural.

Mientras que Wit es una de las empresas más prolíficas en el mundo anime con proyectos como “Shingeki no Kyojin” o “Spy x Family”, la gigante Netflix se perfila como la plataforma donde se dará a conocer esta nueva versión del pirata Luffy y sus amigos.

Recordemos que la empresa estadounidense ya tuvo un gran éxito al producir el live action de “One Piece”, por lo que no sería ninguna sorpresa que haya convencido a Eiichiro Oda de llevar a cabo otro proyecto audiovisual a manera de tributo por los 25 años del exitoso anime.

Antes que "The One Piece", Netflix adaptó otro manga al live-action y obtuvo buenos resultados (Foto: Toei Animation)

Sobre la posible llegada del anime a las pantallas, el cual se llamará “The One Piece”, debemos decirles que no hay fecha exacta de debut. Eso sí, haciendo sumas y restas de lo que demora un proyecto como este, lo más probable sería que llegue pasando 2024 y mediados de 2025.

Otro detalle importante sobre la realización de esta nueva entrega es que Wit Studio se estaría comprometiendo en contratar más trabajadores para llevar a cabo este proyecto. Incluso, se estaría animando a que los creativos más destacados del medio se sumen a sus filas y trabajen en lo que será esta adaptación del famoso anime de Eiichiro Oda.

¿SEGUIRÁN LA HISTORIA ORIGINAL DE “ONE PIECE”?

Sobre lo que será el desarrollo de la serie animada, de momento no se conocen datos específicos. No obstante, al igual que las otras adaptaciones de Netflix, no sería jalado de los pelos imaginar que Netflix desea una versión mucho más directa de los acontecimientos, siguiendo la línea del live action de “One Piece” que presentaron a mediados de año.

Póster oficial de lo que será la nueva versión del anime (Foto: WIT)

Sea cual fuera el caso, lo mejor sería esperar otro comunicado para que las dudas respecto al avance de esta nueva entrega se diluyan. Total, se trata de uno de los animes más famosos de todos los tiempos y sabemos que la expectativa está a tope.

ANUNCIO OFICIAL DE “THE ONE PIECE”, LA ADAPTACIÓN DEL ANIME JAPONÉS

Además de las noticias, Netflix lanzó un avance donde se muestra a un animador usando el primer volumen del manga como gran referencia. Todo ello mientras las imágenes del clásico japonés aparecen en pantalla precedidas de un número 25 en referencia al aniversario del anime.

Finalmente, se puede apreciar el póster oficial de “The One Piece” al final del video. ¿Será acaso una manera de presentar “One Piece” a las nuevas generaciones?