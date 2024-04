Una sorpresa, tratándose de una ciudad al Este de EE.UU. y no como San Francisco o California, que se encuentran sobre la falla de San Andrés. Un terremoto de 4.8 grados fue reportado en Estados Unidos. Alrededor de las 10:25 a.m. (Tiempo del Este), se registró este fuerte sismo en los estados de New York y New Jersey. Acorde al primer reporte del USGS, el epicentro ha sido en la localidad de North Plainfield en Nueva Jersey (a unos 80 kilómetros al Peste de Manhattan, aunque su impacto se ha sentido en ciudades, desde Filadelfia hasta Boston), sintiéndose fuertemente en la ciuda de Nueva York. Esto no es típico en dicha región, pues ‘La Gran Manzana’ es una ciudad que no sufre terremotos ni sismos frecuentemente. Por ahora, no se han reportado daños ni víctimas.

Finalmente, el reporte indicó que el sismo ha sido de 4.8 grados de este viernes por la mañana (9:23 a..m, en hora local del país), donde los edificios y rascacielos de una de las ciudades más importantes a nivel mundial sufrieron este repentino remezón a primera hora del día, sorprendiendo a todos los residentes que no están acostumbrados a este tipo de eventos sísmicos.

Notable quake, preliminary info: M 4.8 - 7 km N of Whitehouse Station, New Jersey https://t.co/DuTYZ1kb4X — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) April 5, 2024

Por otro lado, cabe destacar que el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC) reportó que este fuerte sismo ha sido de magnitud 5.5 y que se produjo a 10 kilómetros de profundidad. Según reportes de algunos usuarios en redes sociales, este sismo tuvo una característica principal de “un estruendo violento”, con una duración aproximada de 25 segundos.

Terremoto en New York: las autoridades se pronuncian

Luego de este fuerte sismo que se sintió en New York y New Jersey, las autoridades se han pronunciado al respecto: “La ciudad de Nueva York acaba de sentir los impactos de un terremoto de magnitud 4,8 con epicentro en Lebanon, Nueva Jersey. El alcalde está siendo informado. Si bien no tenemos ningún informe de impactos importantes en este momento, todavía estamos evaluando el impacto”, señaló Fabien Levy, vocero del gobierno de la Ciudad en la red social ‘X’

Cabe destacar que el pasado 2 de enero, la ciudad de New York sufrió un microsismo de 1.2 grados, algo imperceptible por la sociedad pero muy atípico para la mencionada región, que no suele ser afectada por sismos.

Varios aeropuertos de la costa este suspendieron el tráfico aéreo. Por su parte, el Departamento de Policía de Nueva York señaló no tener informes inmediatos de daños, pero se oían sirenas por toda la ciudad, además del incesante rotor de los helicópteros.

Debido al sismo, se han anunciado retrasos en los aeropuertos de Newark Liberty International, La Guardia, John F. Kennedy International y Teterboro. Se espera que las demoras lleguen hasta los 45 minutos para vuelos en llegada. Además, el Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington también experimenta retrasos de hasta 30 minutos en llegadas.

Asimismo, casi media hora después, sonaron alertas en los teléfonos inteligentes, aconsejando a los residentes, poco acostumbrados a este tipo de emergencias, que permanecieran en sus casas. Ya era tarde para los miles de vecinos de Manhattan y Brooklyn.

“El temblor sentido en toda la comunidad en los últimos 15 minutos parece ser un terremoto”, declaró la policía de South Brunswick en una alerta. No obstante, se pedía a los ciudadanos que permanecieran en el interior de los edificios y que llamasen al 911 en caso de daños personales. La alerta fue acompañada del manual de instrucciones del USGS para minimizar los riesgos personales en una situación semejante: no salir a la calle, mantenerse lejos de ventanas, chimeneas y la cocina. Dejar de conducir y dirigirse a una zona abierta, lejos de edificios y tendidos eléctricos, si uno se encuentra en el exterior cuando sucede el temblor.

La Autoridad Portuaria de Transporte de PATCO, que opera una ruta de tránsito rápido entre Pensilvania y Nueva Jersey, suspendió sus servicios para realizar inspecciones de seguridad en la infraestructura, sin especificar un marco temporal para la reanudación del servicio. De forma similar, aunque la Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York (MTA) no reportó impactos directos en su servicio, equipos están siendo desplegados para inspecciones detalladas de las líneas ferroviarias.

Las escuelas públicas de Nueva York no informaron de signos inmediatos de daños o edificios comprometidos, dijo Nathaniel Styer, un portavoz. “El lugar más seguro para nuestros niños en este momento es en nuestras escuelas, las escuelas están operando con normalidad”, reportó The New York Times. Finalmente, la cuenta oficial del emblemático Empire State Building, uno de los miradores de la ciudad, publicó en X (antes Twitter) un mensaje: “Estoy bien”.