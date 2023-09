Inter Miami CF y Toronto FC estarán frente a frente en el césped del DRV PNK Stadium de Floridad por la jornada 33 de la Major League Soccer (MLS). Lionel Messi tiene altas posibilidades de regresar al once inicial de las Garzas tras superar el problema que sufrió en el isquiosibial derecho. El juego será transmitido en los Estados Unidos por MLS Season Pass de Apple TV. En esta nota te explicaremos la manera de conseguir el servicio streaming.

¿Cuándo juegan y dónde ver Inter Miami vs. Toronto FC?

Partido : Inter Miami CF vs. Toronto FC

: Inter Miami CF vs. Toronto FC Día : 20 de septiembre de 2023

: 20 de septiembre de 2023 Horario : 7:30 pm ET | 6:30 pm CT | 5:30 pm MT | 4:30 pm PT

: 7:30 pm ET | 6:30 pm CT | 5:30 pm MT | 4:30 pm PT TV: MLS Season Pass de Apple TV | Estadio: DRV PNK Stadium

¿Cómo ver Apple TV en vivo, Inter Miami CF vs. Toronto FC?

Los partidos del Inter Miami son televisados de forma exclusiva en los Estados Unidos y el resto de países del mundo -incluyendo a Argentina- por MLS Season Pass de la plataforma streaming de Apple TV. De esta forma podrás observar los juegos del equipo de Leo Messi y al resto de quipo de la Major League Soccer (MLS).

¿Qué es Apple TV?

Apple TV es una plataforma streaming como muchas otras que se encuentran en el mercado (Disney+, Star+, Amazon Prime Video, Paramount+, ViX, HBO Max, Showtime, entre muchas más). Dentro de su contenido podrás disfrutar desde series, películas y documentales originales. Asimismo, se televisan los juegos de la MLS y con la gran apuesta de Lionel Messi como principal proyecto para los deportes.

¿Cuánto cuesta Apple TV+ en los Estados Unidos y Argentina?

La suscripción mensual de Apple TV en los Estados Unidos tiene un costo de $7 con un periodo de prueba por 7 días. Los clientes que compren algún producto de Apple tendrán el streaming gratis por tres meses. En Argentina, el servicio tiene un valor de 3.600 pesos. Recuerda que todavía debes hacer el pago adicional para obtener MLS Season Pass.

¿Cuánto cuesta el MLS Season Pass?

El precio de MLS Season Pass de Apple TV es de 15 dólares mensuales y 99 dólares anuales (Toda la temporada de la MLS).

¿Qué es el MLS Season Pass y cómo activarlo?

Después de descargar la app de Apple TV, lo siguiente será hacer el abono del plan MLS Season Pass dentro de tu suscripción.

¿Qué incluye el MLS Season Pass?

El MLS Season Pass transmitirá todos los partidos de la temporada regular de la liga de fútbol profesional estadounidense en vivo, así como los enfrentamientos de los Audi MLS Cup Playoffs y de la Leagues Cup, con horarios consistentes y sin bloqueos. Con tu suscripción, podrás disfrutar de cada cotejo .que contarán con transmisiones en inglés y español, mientras que los duelos con equipos canadienses también ofrecerán comentarios en francés- a través de la aplicación de Apple TV en dispositivos Apple, televisores inteligentes, dispositivos de transmisión, decodificadores y consolas de videojuegos, así como en la web en tv.apple.com.

Es necesario tener Apple TV+ para obtener MLS Season Pass

No. Puedes contratar la MLS Season Pass por separado. No obstante, algunos beneficios no estarán disponibles algunas opciones adicionales que ofrece el paquete completo.

