De seguro te has enterado de que WhatsApp ha empezado a banear diversas cuentas en todo el mundo debido a que sus usuarios realizaron alguna actividad que contraviene la normatividad de seguridad y privacidad de Meta. Esto generará que pierdas no solo tus conversaciones, sino también fotos, videos, documentos, stickers y ciertos contactos que no has registrado en tu smartphone. Es por esa razón que hoy te cuento todos los detalles que debes evitar para no ser sancionado.

Al momento que te creas una cuenta en WhatsApp, tiendes a aceptar una serie de términos y condiciones de uso a fin de que utilices la app sin ningún percanse. Sin embargo, son varias las personas que no suelen ver todo el reglamento que proporciona la app y, como consecuencia, no están al tanto de qué hacer y qué no dentro de la app.

Así que lee estos consejos que te brindaré para que nunca eliminen tu perfil de la app y continues usándola sin problemas.

Cómo evitar que que WhatsApp elimine tu cuenta

No instales WhatsApp Plus: El APK es dañino, pues, al no tener tus conversaciones cifradas, cualquier persona puede leer tus chats sin que te des cuenta. Así que no descargues apps de terceros o similares como WhatsApp estilo iPhone, WhatsApp Gold, WhatsApp Rojo, GB WhatsApp, etc .

WhatsApp también detecta automáticamente si estás enviando un mismo mensaje a gran cantidad de contactos. Si excedes un número, la app de Meta te reconocerá como un bot y cerrará tu cuenta rápido. En caso de que tengas que mandar algo con urgencia, te recomiendo que uses las famosas "Listas de difusión".

WHATSAPP | Para un mensaje a varias personas en WhatsApp solo anda a los tres puntitos de la esquina superior y presiona sobre "Nueva difusión". (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

No mandes mensajes a desconocidos: Siempre registra a esa persona en tu listado de contactos, además que él o ella te tenga guardado. De esa manera evitarás cualquier tipo de sanción de WhatsApp.

Como sabes WhatsApp te permite enviar videos, fotos o documentos con un peso no mayor a 2GB; sin embargo, si la app descubre que estás mandando virus, malwares, películas para adultos o compartiendo contenido no apto para todos, tu cuenta será cerrada en menos de lo que piensas.

WHATSAPP | Tienes que evitar usar en tu celular apps de terceros que causen problemas con WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

En caso hayas empleado algunos de estos pasos, como última recomendación, lo mejor será eliminar todas tus conversaciones y empezar desde cero. Además es bueno realizar una copia de seguridad luego de que hayas borrado todo para que así WhatsApp sepa que aún guardar documentos que pueden ser sancionables.

