Arturo Vidal dejó atrás sus diferencias con Ricardo Gareca y se sumó a la selección de Chile para enfrentar a Perú por Eliminatorias. Fiel a su estilo, el ‘Rey Arturo’ no tardó en pronunciarse sobre el crucial enfrentamiento contra la Bicolor, dejando polémicas declaraciones. “La verdad me toca un partido difícil, un clásico contra Perú, he tenido la suerte de marcar muchos goles contra ellos”, dijo el volante. (Video: América TV)