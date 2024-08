Tras recibir varias críticas de la hinchada, el DT de Belgrano señaló que Bryan Reyna no ha sido considerado en los últimos partidos por no entregar el 100 %. Ante ello, el peruano utilizó sus redes sociales para responder a las declaraciones de su entrenador. “Estoy al 100%, vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz”, escribió Reyna. (Video: TV Perú)