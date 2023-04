Sergio ‘Checho’ Ibarra aceptó que Christian Cueva no jugó bien ante Paranaense, en el inicio de la Copa Libertadores para Alianza Lima, pero respaldó al seleccionado peruano al considerar que todavía no está apto en su totalidad. “Saben lo que puede dar Cueva. Físicca y deportivamente no está al 100%”, manifestó. (Fuente: Latina TV)