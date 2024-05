Óscar del Portal se pronunció sobre el supuesto penal no cobrado a favor de Cienciano en el último minuto tras una polémica jugada entre Di Benedetto y Carlos Garcés. Según el comunicador, Kevin Ortega acertó en no cobrar penal porque se trató de un contacto leve. “Es un contacto, pero no es falta. No pidamos falta por todo”, dijo Del Portal. (Fuente: América TV)