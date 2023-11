André Carrillo habló con la prensa antes de partir a Arabia Saudita y reconoció que no pasa por un buen momento futbolístico. La Culebra lamentó no poder ayudar a Juan Reynoso dentro del campo y espera reencontrar su nivel para los próximos partidos. “Estamos contentos con él. No es bonito pasar por una situación como esta. Siendo un técnico peruano, nos duele más no poder ayudarlo”, dijo el volante. (Fuente: América TV)