En una nueva edición de ‘Fútbol en América’, Erick Osores manifestó toda su molestia luego de que el VAR no considerara como expulsión la fuerte falta de Yoshimar Yotún contra Ampuero en el Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal por la Liga 1. El comunicador habló fuerte y tildó de “sinvergüenzas” a quienes no revisaron la jugada donde el defensor edil terminó lesionado. (Fuente: América TV)