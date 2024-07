Jorge Fossati brindó una conferencia de prensa y no pudo evitar ser consultado sobre la salida a una fiesta de André Carrillo y Christian Cueva, esto tras la eliminación de la selección peruana en la Copa América. “Lo que hicieron no atenta contra la vida profesional de ellos porque al otro día no tenía que jugar ni la semana que viene”, respondió el DT. (Fuente: América TV)