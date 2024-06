Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa en la previa del Chile vs. Perú por Copa América y respondió acerca de la sensaciones que le genera enfrentar al país que dirigió durante muchos años. “Agradecimiento a la gente, por supuesto, eso está al margen. Eso no va a cambiar. El trato que me dieron todos los años, eso no cambia”, dijo el Tigre. (Fuente: América TV)