Oliver Sonne sumó sus primeros minutos con la selección peruana en el triunfo 2-0 sobre Nicaragua en un Matute que lució lleno. Jorge Fossati destacó el debut del jugador del Silkeborg IF, pero manifestó su incomodidad con los hinchas que exigían que tenga minutos. “La verdad, a mí no me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pidiera por un jugador. Si lo ignoré, es porque el último que debe verse perjudicado es el jugador, él no tiene la culpa”, declaró. (Fuente: América TV)