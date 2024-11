Jorge Fossati atendió a la prensa previo al duelo ante Argentina por las Eliminatorias y dejó un claro mensaje sobre su continuidad al mando de la selección peruana. El DT de la Blanquirroja señaló que no le preocupa un posible cese y que está satisfecho con el desempeño de sus jugadores. “Lo único que me interesa de mañana es que le vaya bien a Perú. Esa mentalidad a ver si yo mañana…que si me sacan o no me sacan. Es un problema de ustedes, mío no”, señaló. (Video: América TV)