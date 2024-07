Fabián Bustos, técnico de Universitario de Deportes, manifestó su molestia por la explosión de Horacio Calcaterra y cuestionó al arbitraje por no sancionar de la misma manera la falta de Carlos Zambrano ante un jugador de Alianza Atlético de Sullana. Ante ello, Óscar del portal no dudó en responderle al DT y explicarle por qué los jueces no aplicaron la misma sanción en ambas jugadas. (Fuente: América TV)