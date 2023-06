Paolo Guerrero habló con la prensa a su llegada a Corea del Sur y dejó polémicas declaraciones sobre su presente y el nivel de la liga peruana, donde juegan varios de sus compañeros. “Estoy jugando en un futbol competitivo, si me dices mi edad no jugaría en un futbol competitivo. Hay muchos jugadores peruanos que juegan en un futbol que no es competitivo que es el peruano y otros más; pero yo me mantengo jugando en un futbol competitivo y con 39 años”, manifestó el delantero. (Fuente: América TV)