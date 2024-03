Víctor Cedrón, actual jugador de ADT de Tarma, se pronunció luego de anotar un gol en la victoria sobre su ex equipo Alianza Lima. El volante recordó su corto paso en el cuadro blanquiazul y dejó abierta la posibilidad de volver para tener su revancha. “A mí nadie me botó, nadie me sacó. Conversé con mis padres, con mi familia en ese momento y decidí irme”, dijo Víctor. (Video: América TV)