Kimberly García se pronunció luego de ocupar el puesto 16 en la disciplina de Marcha Atlética en los Juegos Olímpicos París 2024. La atleta peruana lamentó no haber logrado una medalla y explicó por qué no tuvo su mejor rendimiento durante la competencia. “Trataba de buscar buenas sensaciones durante la competencia, pero nunca las encontré. Tuve problemas del estómago y no pude hacer nada lastimosamente”, señaló. (Video: Team Perú)