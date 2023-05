Shakira reapareció al recibir el reconocimiento a la ‘Mujer del año’ en los ‘Premios Billboard’ y dejó un nuevo mensaje a Gerard Piqué. La cantante aseguró que, tras desilusionarse del ex futbolista, ahora “ya no importa tanto si alguien te es fiel o no. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma”, enfatizó. (Fuente: América TV)