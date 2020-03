Generó gran revuelo en Facebook. Una estudiante de diez años se volvió protagonista de una historia viral en la red social luego que se conociera que no quiso resolver un problema matemático de un examen por considerarlo ofensivo. Usuarios de distintas partes del mundo (como Estados Unidos, México, España, etc.) apoyaron su decisión.

Naomi Pacheco, madre de la menor, fue la encargada de compartir fotos que demuestran la situación descrita líneas arriba. Su publicación logró miles de reacciones por parte de los usuarios, volviéndose rápidamente viral.

Resulta que la niña se negó a resolver el problema porque pensaba que la pregunta de un problema matemático era demasiado ofensiva para las mujeres y para las personas en general. "¡Qué! Esto es ofensivo. Lo siento, no voy a resolver esto, no es bueno”, fue lo que acotó la chica, tal y como podemos ver en una de las imágenes difundidas en Facebook.

¿Qué decía la interrogante en sí? Pues la profesora separó una tabla en cuatro partes y realizó el siguiente planteamiento del problema: “la tabla a la derecha muestra el peso de tres estudiantes de cuarto grado. ¿Cuánto más pesada es Isabel que el estudiante más ligero?”.

Dicho escrito hizo que la menor se sienta ofendida. “No quiero ser grosera, pero no creo que el problema matemático haya sido muy bueno porque eso es juzgar el peso de las personas. Además, la razón por la que no quise responder es porque simplemente no creo que sea bueno”, manifestó.

La historia de la niña no tardó en volverse viral, siendo muy comentada en Facebook. Hasta el momento no se sabe qué ocurrió con la profesora o con el colegio de la pequeña, pero dicha respuesta ha sido tomada como ejemplo por muchos usuarios que no dudaron en mostrarle su apoyo.

VIDEO RECOMENDADO

Mujer cree haber llevado a sus hijos al colegio, pero nota que los olvidó y su reacción es viral

Mujer cree haber llevado a sus hijos al colegio, pero nota que los olvidó y su reacción es viral 27/

TE PUEDE INTERESAR