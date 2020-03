Sin duda alguna, esta historia te sacará una lágrima. Una chica estaba manejando tranquilamente por las carreteras de Watsonville, California, Estados Unidos; sin embargo, su camino se vio frenado luego de que esta viera una pequeña casa abandonada a un costado de la vía. Es así como la mujer frenó su automóvil y se acercó al objeto para ver lo que había adentro y tener una reacción que muy pocos creerían.

De acuerdo a lo contado por la página del refugio Santa Cruz County Animal Shelter en Facebook , la conductora no pudo evitar romper en llanto al confirmar que dentro había un asustado perro de raza pitbull que no dejaba de temblar. El can fue trasladado a un establecimiento para ser alimentado, bañado y recibir la atención médica necesaria.

Más adelante se supo que el animal tenía 9 años y que poseía un microchip que llevó a las autoridades a su antiguo amo, un hombre que vivía en Watsonville y que afirmó que lo dejó al cuidado de otra persona tras quedarse sin hogar.

Fue entonces que las autoridades citaron a Ruben Guerrero, sujeto que había dejado solo al perrito y que fue acusado de abandono voluntario de un animal, una falta que viola el código penal del estado de California.

Se dio a conocer a través de Facebook que el can, llamado Pebbles, pudo recuperarse gracias a los cuidados del refugio.

Con el animal ya curado y en buen estado, se inició la búsqueda de una familia que lo reciba y que se encuentre dispuesta a ofrecerle el cariño que el pequeño de cuatro patas merece.

HISTORIA RECOMENDADA

Perrita sin dos patas delanteras recibe una silla construida con Legos por un niño

La historia de ‘Grace’, la perrita que nació sin 2 patas delanteras, es una historia que está acongojando a miles de internautas por la solidaridad que muchos mostraron con ella ya que desde que nació, esta perrita no tuvo camino fácil.

Cuando nació, ‘Grace’ fue abandonada en plena calle y pasó varios días sin comer hasta que un veterinario la encontró cubierta de gusanos y con un aspecto... sigue leyendo.

VIDEO RECOMENDADO

Mamá encuentra a perrito perdido de su hija y la sorprende por su cumpleaños

Viral: Mamá encuentra a perrito perdido de su hija y la sorprende por su cumpleaños

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Indescifrable lista de supermercado se vuelve viral en redes sociales

Indescifrable lista de supermercado se vuelve viral en redes sociales

Alerta por reto viral en Tik Tok que puede ser mortal para los jóvenes

Alerta por reto viral en Tik Tok que puede ser mortal para los jóvenes

Mujer toca el violín mientras le extirpan un tumor cerebral

Viral: mujer toca el violín mientras le extirpan un tumor cerebral 19/02/2020

Más de 500 perros y unas 80 personas participan en una carrera de trineos en República Checa

Más de 500 perros y unas 80 personas participan en una carrera de trineos en República Checa