Este 16 de mayo de 2026, el estadio de Wembley será el escenario de la final número 145 de la FA Cup. Los pronósticos para el Chelsea vs Manchester City apuntan a un favorito evidente, pero la naturaleza de una final siempre introduce variables a considerar para las apuestas.

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Puntos clave para el partido Chelsea vs Manchester City

El Chelsea ha conseguido solo dos victorias en sus últimos 11 partidos disputados.

El Manchester City ha perdido únicamente uno de sus últimos 33 encuentros en competiciones domésticas, con un registro de 25 victorias.

Dieciséis de las últimas 19 finales de la FA Cup jugadas en el nuevo Wembley han terminado con menos de cuatro goles en los 90 minutos.

El Chelsea no ha logrado vencer al Manchester City en sus últimos 14 enfrentamientos directos.

Análisis y estado de forma: Chelsea vs Manchester City

El Chelsea llega a esta final en medio de una temporada turbulenta. El equipo ha caído de la quinta a la novena posición en la Premier League, y su rendimiento reciente es preocupante, con solo dos triunfos en sus últimos once compromisos, ambos precisamente en la FA Cup. Su fragilidad defensiva y falta de consistencia contrastan con la solidez de su rival.

Por otro lado, el Manchester City se presenta en un estado de forma óptimo. El equipo de Pep Guardiola está invicto en sus últimos nueve partidos, habiendo ganado ocho de ellos. Su dominio en las competiciones inglesas es notable, con una sola derrota en 33 partidos. Con un promedio de 2.34 goles por partido a nivel doméstico, su capacidad ofensiva justifica su favoritismo en las apuestas.

Nuestra apuesta segura: Manchester City ganará el partido

El favoritismo del Manchester City en el mercado 1x2 está fundamentado en datos sólidos. La racha de 14 partidos sin perder contra el Chelsea, sumada a su estado de forma actual (ocho victorias en nueve partidos), crea un escenario de alta probabilidad. Mientras que el Chelsea solo ha mostrado competitividad en esta copa, su rendimiento general sugiere que no posee la calidad necesaria para superar a un rival de esta magnitud. La superioridad táctica y técnica del equipo de Guardiola debería imponerse en los 90 minutos.

Apuesta de valor: Manchester City gana y Menos de 3.5 goles en el partido

Este mercado combinado ofrece una cuota de mayor valor al unir la victoria del Manchester City con una tendencia histórica en las finales de la FA Cup. En 16 de las últimas 19 finales disputadas en Wembley, el marcador ha registrado menos de 3.5 goles. La tensión de un partido por el título suele resultar en encuentros más cerrados y tácticos. Considerando que el Chelsea probablemente adoptará un enfoque defensivo, y la eficiencia del City, una victoria con un marcador controlado es un resultado lógico y bien remunerado.

Alineaciones probables Chelsea vs Manchester City