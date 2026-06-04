Perú tendrá una nueva oportunidad de seguir trabajando en su proceso de renovación cuando se vea las caras con Haití, este viernes 5 de junio Nu Stadium de Miami, Estados Unidos. La Bicolor tiene varias novedades en la convocatoria y quiere mostrar una gran versión, pero al frente estará un cuadro de la Concacaf que viene de golear a Nueva Zelanda.

Pronósticos: Haití vs Perú





Ambos equipos marcan – 1.90 vía Stake

Primer Tiempo – Más de 0.5 goles – 1.42 vía Stake

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Puntos claves para el partido Haití vs Perú





Anotaron ambos equipos en tres de los últimos cinco partidos de Perú.

Se marcaron más de 2.5 goles en el anterior compromiso de la Bicolor y de Haití.

Perú solo tiene una victoria en sus diez encuentros más recientes.

Los centroamericanas llegan con una sola derrota en sus últimas cinco presentaciones.

Perú ganó el último enfrentamiento ante este rival en la Copa América 2016 (0-1).

Análisis y estado de forma: Haití vs Perú





Perú y Haití se enfrentarán en un duelo amistoso de la fecha FIFA. La Bicolor quiere seguir consolidando su nuevo proyecto bajo el mando de Mano Menezes, mientras que los centroamericanos buscan llegar de la mejor forma al Mundial 2026.

La Bicolor afronta este duelo en medio de su proceso de renovación y búsqueda de identidad. En la convocatoria destacan jóvenes jugadores como Matías Córdova, Rodrigo Vilca y Bassco Soyer. Cabe mencionar que Perú en la pasada fecha FIFA primero cayó ante Senegal, pero luego consiguió un empate ante Honduras (2-2).

Por su lado, Haití fue una de las sorpresas de las eliminatorias de la Concacaf y tendrá este año un soñado regreso a la Copa del Mundo. Los centroamericanos tienen un juego rápido, fuerte y vertical. Además, resalta una base sólida. En su anterior presentación golearon de gran forma a la Nueva Zelanda de Tim Payne (4-0).

Ante el nivel de ambos equipos, y su estilo de juego, se espera un partido abierto. Además, es probable que se anoten varios goles al tratarse de un amistoso.

Nuestra apuesta segura: ambos equipos marcan





Por el estilo de juego que tienen ambos equipos no extrañaría que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en el empate de Haití frente a Islandia (1-1) en la pasada fecha FIFA de marzo.

Asimismo, anotaron las dos escuadras en cuatro de los seis compromisos más recientes de Perú.

Apuesta de valor: gol en el primer tiempo





Ante el estilo de juego que tienen ambos equipos, y al tratarse de un amistoso, no extrañaría que se anote al menos un gol en el primer tiempo. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cuatro encuentros de Haití.

De igual manera, esto se dio en los dos partidos de Perú en la pasada fecha FIFA.

Comparativa de cuotas:Haití vs Perú





Alineaciones probables: Haití vs Perú



