Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores selecciones y predicciones para el Cuiabá vs Metropolitanos FC, partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana que se disputará este miércoles 8 de mayo de 2024.

Pronósticos: Cuiabá vs Metropolitanos FC





Cuiabá gana el primer tiempo – 1.80 vía bet365

1.80 vía bet365 Metropolitanos FC anota menos de 0.5 goles – 1.66 vía bet365

– 1.66 vía bet365 Se anotarán menos de 2.5 goles – 1.95 vía bet365

Análisis de apuestas: Cuiabá vs Metropolitanos FC

Cuiabá quiere volver a sumar en la Copa Sudamericana. A pesar de tener un mal presente en Brasil, el ‘Dorado’ puede ir asegurando su pase a siguiente ronda si vence de nuevo a Metropolitanos FC, que no pudo siquiera anotar en tierras brasileñas.

Primera mitad para el local

Cuiabá tiene dos realidades totalmente distintas: una en la que está colero en el Brasileirao sin puntos y otra en la que le basta para pelear su clasificación en Copa Sudamericana. El ‘Dorado’ buscará su segunda victoria justamente ante Metropolitanos, único rival que venció hasta ahora y al que le está costando el torneo internacional.

El elenco venezolano no sumó en el Grupo G y todo apunta que seguirá su mala racha en Brasil. La defensa de Metropolitanos no da ninguna garantía y ya probó no poder contener a la de Cuiabá, que le bastó tan solo cuatro minutos para marcarle en el partido de la primera rueda. Ahora en casa, el ‘Dorado’ apunta a volver a anotarle rápido y controlar el partido desde la primera mitad.

Apuesta 1 – Cuiabá vs Metropolitanos FC: Cuiabá gana el primer tiempo – 1.80 vía bet365

Sin goles para la visita

Metropolitanos FC irá a tierras brasileñas en las que no solo no pudo sumar nunca en torneos internacionales, sino que tampoco ha logrado anotar. Al igual que su rival Cuiabá, el elenco venezolano también tiene distintos presentes en el torneo local y Copa Sudamericana, pero a la inversa: tan solo marcó en uno de los tres duelos en la fase de grupos.

A pesar que Cuiabá no tiene la zaga más segura del torneo, al frente tendrá al ataque de un Metropolitanos FC que apenas anotó dos tantos en lo que va de competición y todo apunta que la tendencia se mantendrá este miércoles.

Apuesta 2 – Cuiabá vs Metropolitanos FC: Metropolitanos FC anota menos de 0.5 goles – 1.66 vía bet365

Pocas emociones en Brasil

Es cierto que Cuiabá parte como amplio favorito por estar en casa, pero ya quedó claro que su presente no es nada bueno en el fútbol brasileño no solo por no haber sumado en las primeras jornadas, sino porque su ataque no ha respondido como lo esperado.

Si contamos sus últimos ocho partidos en todas las competiciones, Cuiabá solo anotó en dos de ellos. Justamente, ambos fueron en la Copa Sudamericana, lo que demuestra sus distintas realidades. A pesar de probar ser superior a Metropolitanos FC, esperamos que esa falta de organización en la ofensiva le pase factura en la cantidad de anotaciones, ya que tampoco sobrepasó los dos goles marcados en sus partidos en la Sudamericana.

Apuesta 3 – Cuiabá vs Metropolitanos FC: Se anotarán menos de 2.5 goles – 1.95 vía bet365

Cuotas Cuiabá vs Metropolitanos FC

Cuiabá vs Metropolitanos FC: Enfrentamientos directos

El historial entre estos dos elencos se remonta al partido de la primera rueda en Venezuela en el que Cuiabá logró la victoria ante Metropolitanos FC.