Presentamos los pronósticos España vs Inglaterra más rentables para el cierre de la fase de grupos. Un duelo de alta exigencia donde los datos revelan oportunidades claras de inversión.

Este partido por la jornada 6 de la Nations League se disputa el 15 de noviembre de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano. Los números respaldan el favoritismo local, perfilando opciones atractivas en los mercados principales.

Pronósticos del España vs Inglaterra

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Puntos clave para el partido España vs Inglaterra

España registra ocho victorias en sus últimos 10 partidos oficiales como local, promediando 2.9 goles a favor.

Inglaterra ha anotado en sus 16 encuentros disputados como visitante o en sede neutral bajo la dirección de Thomas Tuchel.

El mercado de “Ambos equipos anotan” resultó ganador en los últimos cinco enfrentamientos directos entre estas selecciones.

España mantiene un invicto de 43 partidos oficiales, consolidando un rendimiento constante en el mercado 1×2.

Análisis y estado de forma: España vs Inglaterra

España llega a este compromiso dominando la posesión con un promedio del 64% en sus encuentros recientes y generando más de 16 tiros por partido. Su rendimiento como local es altamente efectivo, acumulando victorias consistentes que justifican su posición en las cuotas España vs Inglaterra. La estructura táctica mantiene un balance positivo entre volumen ofensivo y solidez defensiva.

Inglaterra muestra capacidad ofensiva al registrar 12 goles en sus últimos tres partidos. Su juego directo exige defensivamente al rival, incrementando la probabilidad de escenarios abiertos. Sin embargo, su vulnerabilidad ante equipos de alta posesión reduce su rentabilidad en el mercado absoluto de las apuestas Nations League.

Nuestra apuesta segura: Victoria de España

La estadística respalda a España en el mercado 1×2. Su registro de ocho triunfos en 10 partidos oficiales en casa y un invicto de 43 encuentros establecen un riesgo bajo. En el último duelo directo, España generó 3.12 Goles Esperados (xG), superando ampliamente a Inglaterra. La ventaja de la localía consolida esta opción como la más lógica.

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

Inglaterra promedia 2.88 goles como visitante con Tuchel, asegurando presencia ofensiva. España recibe 1.2 goles en casa pero anota 2.9. Los últimos cinco duelos directos cumplieron con esta condición, por lo que la cuota ofrece un retorno atractivo frente a la probabilidad matemática del evento.

Comparativa de cuotas España vs Inglaterra

Alineaciones probables España vs Inglaterra