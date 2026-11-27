El análisis estadístico para los pronósticos de Real Madrid vs Alavés señala una clara ventaja para el equipo local en la Jornada 14 de La Liga. Las cuotas reflejan una altísima probabilidad de victoria local fundamentada en el rendimiento reciente.

Este encuentro se disputará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu. El equipo local llega con una racha de diez victorias consecutivas en todas las competiciones, mientras que el equipo visitante buscará minimizar daños tras sus recientes actuaciones fuera de casa.

Pronósticos del Real Madrid vs Alavés

Resultado del Partido: Real Madrid – 1.12 vía 1xbet

Real Madrid anota más de 2.5 goles – 1.57 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido Real Madrid vs Alavés

El equipo local promedia 2.54 goles por partido en La Liga y ganó todos sus encuentros en casa esta temporada.

El equipo visitante permitió 3.26 goles esperados (xG) y siete ocasiones claras en su última visita a un rival de la zona alta.

El equipo local registra una tendencia de más de 1.5 goles a favor en sus últimos nueve compromisos consecutivos.

Análisis y estado de forma: Real Madrid vs Alavés

El Real Madrid ocupa la segunda posición en las apuestas La Liga tras sumar 11 victorias en 13 jornadas. Su rendimiento reciente incluye una racha de diez victorias consecutivas en competiciones oficiales, destacando su eficacia ofensiva. El equipo local anotó 16 goles en sus últimos cinco encuentros, manteniendo un volumen de ataque constante que justifica su posición de dominio en el mercado.

Por su parte, el Alavés se ubica en la novena posición de la tabla, mostrando un rendimiento inconsistente como visitante. Su reciente derrota por 6-1 ante el líder del torneo expone debilidades defensivas significativas al enfrentar plantillas de jerarquía. Con solo un 23% de posesión en dicho encuentro, los datos sugieren que adoptarán un esquema puramente reactivo en este partido.

Nuestra apuesta segura al resultado del partido: Real Madrid

Apuesta de valor: Real Madrid anota más de 2.5 goles

Comparativa de cuotas: Real Madrid vs Alavés

Alineaciones probables: Real Madrid vs Alavés