Análisis y pronósticos para el partido Flamengo vs. Estudiantes de La Plata. La vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2026 enfrenta a dos históricos del fútbol sudamericano en un encuentro decisivo. El conjunto brasileño buscará aprovechar la localía para conseguir el pase a la final, mientras que el equipo argentino intentará resistir la presión y dar la sorpresa.

Flamengo recibe a Estudiantes el jueves 22 de octubre de 2026 en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro. El partido de ida, disputado en La Plata, terminó 0-0, por lo que la eliminatoria permanece abierta. Una victoria clasificará al ganador, mientras que un nuevo empate llevará la definición a los penaltis.

El conjunto dirigido por Leonardo Jardim necesita mejorar su producción ofensiva después de no conseguir remates a puerta en el primer encuentro. Estudiantes, por su parte, demostró que puede competir con orden defensivo, aunque tendrá que soportar la presión de jugar en uno de los escenarios más exigentes de Brasil. A continuación, presentamos nuestros pronósticos Flamengo vs. Estudiantes.

Pronósticos de Flamengo vs. Estudiantes

Flamengo marca más de 1.5 goles — cuota 1.62 vía 1xbet

Más de 2.5 goles en el partido — cuota 2.07 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido Flamengo vs. Estudiantes

Flamengo necesita una victoria para clasificarse directamente a la final de la Copa Libertadores, después del empate 0-0 en la ida.

El equipo brasileño viene de ganar 3-0 a Bahia en el Campeonato Brasileño, un resultado que refuerza los argumentos para apostar por su capacidad goleadora.

Flamengo no consiguió disparar a puerta en el primer encuentro ante Estudiantes, por lo que deberá mejorar su precisión y generar más ocasiones en el Maracaná.

Estudiantes tendrá que mantener su solidez defensiva ante un rival que buscará asumir el protagonismo y presionar desde el inicio.

En tres de los cinco encuentros más recientes del Flamengo se anotaron más de 2.5 goles.

El Fla anotó más de 1.5 goles en seis de sus anteriores siete victorias en casa.

Análisis y estado de forma: Flamengo vs. Estudiantes

Flamengo llega a la vuelta con la obligación de mejorar su rendimiento ofensivo, pero también con argumentos para confiar en una victoria ante su público. El equipo brasileño empató 0-0 en La Plata en un encuentro complicado, en el que tuvo dificultades para encontrar espacios y no consiguió probar a Fernando Muslera con remates a puerta.

La reacción llegó pocos días después, cuando el conjunto dirigido por Leonardo Jardim venció 3-0 a Bahia como visitante, con goles de Jorginho, Gonzalo Plata y Lucas Paquetá. El resultado reforzó la confianza del equipo antes de la semifinal y mostró una versión ofensiva más efectiva.

El Maracaná será un factor importante. Flamengo tiene recursos para asumir el protagonismo, mover el balón con velocidad y buscar situaciones de superioridad cerca del área rival. La clave estará en transformar ese dominio en ocasiones claras, algo que le faltó en el primer enfrentamiento.

Por su parte, Estudiantes afronta la vuelta con la tranquilidad de haber mantenido su portería a cero en el primer enfrentamiento. El equipo argentino presionó al Flamengo, generó situaciones de peligro y obligó a Agustín Rossi a intervenir en momentos decisivos. Su trabajo defensivo fue uno de los aspectos más destacados de la ida.

No obstante, el conjunto dirigido por Alexander Medina llega después de perder 2-1 frente a San Lorenzo e. Este resultado supuso un contratiempo antes del viaje a Río de Janeiro y obliga al equipo a recuperar su mejor versión en un momento decisivo de la temporada.

Su principal fortaleza será el orden táctico. Estudiantes puede intentar cerrar los espacios por dentro, reducir la circulación del balón del Flamengo y aprovechar las transiciones para sorprender. El empate sin goles de la ida demostró que tiene recursos para competir contra un rival con mayor profundidad de plantilla.

Nuestra apuesta segura: Flamengo marca más de 1.5 goles

La primera selección es que Flamengo marque al menos dos goles durante los 90 minutos. El conjunto brasileño jugará ante su afición en el Maracaná y necesita una victoria para conseguir la clasificación directa a la final de la Copa Libertadores.

El empate sin goles de la ida dejó al Flamengo con margen para mejorar su producción ofensiva. Aunque tuvo dificultades para generar ocasiones claras en La Plata, su victoria por 3-0 ante Bahia mostró que tiene recursos para hacer daño cuando consigue imponer su ritmo.

Estudiantes intentará repetir su planteamiento defensivo, pero mantener la portería a cero en el Maracaná será un desafío importante. Si Flamengo consigue abrir el marcador, el encuentro podría ofrecer más espacios para buscar el segundo tanto.

Apuesta de valor: más de 2.5 goles

Nuestra apuesta de valor es que el partido termine con tres goles o más, a cuota 2.07. Esta selección requiere una mayor producción ofensiva de ambos equipos o que Flamengo consiga una ventaja suficiente para elevar el marcador.

El contexto de la eliminatoria puede favorecer un encuentro más abierto si alguno de los dos consigue adelantarse. Flamengo necesita ganar para clasificarse sin depender de los penaltis, mientras que Estudiantes tendrá que reaccionar si comienza por detrás en el marcador.

Un primer gol podría cambiar el planteamiento táctico y obligar al equipo argentino a asumir más riesgos. Esto dejaría espacios que Flamengo puede aprovechar para ampliar su ventaja, al mismo tiempo que Estudiantes tendría oportunidades para buscar el empate.

Comparativa de cuotas: Flamengo vs. Estudiantes

Alineaciones probables: Flamengo vs. Estudiantes