Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento entre Inter vs Juventus, duelo correspondiente a la jornada 25 de la Serie A que se jugará este sábado 14 de febrero en el Giuseppe Meazza.

Pronósticos: Inter vs Juventus

Ambos equipos marcan - 1.75 vía Betano

Más de 9.5 córners – 2.07 vía Betano

Más de 7.5 tiros a puerta - 1.52 vía Betano

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Inter vs Juventus

Inter recibe la visita de la Juventus en una nueva edición del “Clásico de Italia”. Los neroazzurros quieren mantener su ventaja en la cima de la clasificación, mientras que el equipo visitante necesita sumar para no perder su lugar en el top 4 de la Serie A, que brinda la posibilidad de clasificar a la próxima Champions League.

Los locales se encuentran en lo más alto de la clasificación con 58 puntos, ocho más que el Milan. Los dirigidos por Christian Chivu tiene cinco triunfos consecutivos entre todas las competencias y una sola derrota en sus últimas diez presentaciones.

Por su parte, Juventus llega con un solo triunfo en sus cuatro compromisos más recientes. Los visitantes vienen de igualar con Lazio (2-2) y de caer ante Atalanta (3-0) en la Copa Italia. La Vecchia Signora se ubica en la cuarta casilla con 46 puntos, los mismos que Roma (5°).

Cabe mencionar que la Juventus suma dos triunfos consecutivos frente a Inter, donde destaca el duelo de la primera vuelta (4-3). Además, el último partido entre ambos en este escenario culminó igualado (4-4). En esta ocasión los neroazurros son favoritos, pero todo apunta a unos 90 minutos parejos e intensos.

Sin valla invicta

Por las actuaciones más recientes no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las anteriores cinco presentaciones del Inter en casa tomando en consideración todas las competiciones.

Asimismo, anotaron ambos equipos en dos de los anteriores tres encuentros de Juventus y en tres de los pasados cinco compromisos entre ambos. Se trata de una cuota atractiva, que incluso se podría agregar a una combinada para aquellos apostadores más arriesgados.

Apuesta 1: Inter vs Juventus: Ambos equipos marcan - 1.75 vía Betano

Más de 9.5 córners

Ante el estilo de ambos equipos y las características del partido es probable que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en dos de los tres duelos más recientes del Inter en la Serie A.

De igual manera, se superó esa cantidad de córners en los últimos tres encuentros entre ambos.

Apuesta 2: Inter vs Juventus: Más de 9.5 córners - 2.07 vía Betano

Remates a portería

En cuatro de los anteriores seis compromisos del Inter se realizaron más de 7.5 tiros a portería, por lo que ese pronóstico se podría cumplir en el clásico. También, en dos de los últimos tres partidos de la Juve se superó esta cifra de remates.

Además, se realizaron más de 7.5 disparos a puerta en los anteriores tres duelos entre ambos, por lo que se trata de una opción interesante que también se podría sumar a una combinada.

Apuesta 3: Inter vs Juventus: Más de 7.5 tiros a puerta - 1.52 vía Betano

Cuotas Inter vs Juventus

Resultado Cuotas Inter 1.98 Empate 3.40 Juventus 4.00

Inter vs Juventus: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 216 oportunidades. El balance es de 60 victorias del Inter, 58 empates y 97 triunfos de Juventus. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: