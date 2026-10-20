Estos pronósticos Inter vs Shakhtar analizan las cuotas más rentables para el choque europeo. El equipo local busca revertir su mal inicio aprovechando su superioridad táctica.

El encuentro corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. Se disputará el 21 de octubre de 2026 en el estadio San Siro. Las apuestas Champions League reflejan una clara ventaja para el cuadro italiano ante una defensa estadísticamente vulnerable.

Pronósticos del Inter vs Shakhtar

Inter gana – 1.18 vía 1xbet

Ambos equipos anotan: No – 2.11 vía 1xbet

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Puntos claves para el partido Inter vs Shakhtar

Inter registra el segundo mayor déficit de Goles Esperados (xG) del torneo, con solo cuatro tantos anotados frente a un xG de 6.16.

Shakhtar acumula cinco victorias consecutivas y solo ha perdido uno de sus 12 encuentros disputados.

El equipo local ha concedido el primer gol en seis de sus nueve partidos oficiales recientes.

El cuadro italiano no contará con su delantero principal, actual líder de Goles Esperados del torneo con 3.29.

Análisis y estado de forma: Inter vs Shakhtar

Inter lidera su liga local, pero registra dos derrotas consecutivas en Europa, incluyendo un revés en casa. El equipo necesita sumar puntos urgentemente y buscará imponer su promedio de 62.9% de posesión para controlar el ritmo del encuentro y neutralizar las oportunidades del rival.

Shakhtar suma cinco victorias consecutivas, superando su métrica de goles esperados en ataque. Sin embargo, no registran triunfos en sus últimas diez visitas a Italia ni han logrado anotar ante este rival específico desde 2020. Las cuotas Inter vs Shakhtar reflejan claramente esta brecha competitiva.

Nuestra apuesta segura: Inter gana

El mercado justifica el favoritismo local por probabilidad matemática. Aunque Inter presenta un déficit de efectividad frente al arco, enfrenta al rival estadísticamente más accesible de su calendario europeo. El historial directo respalda esta selección: el equipo mantiene un invicto de siete partidos ante este oponente, concediendo apenas un gol. La baja proyección ofensiva visitante consolida esta opción como la más lógica para invertir.

Apuesta de valor: ambos equipos no anotan

Las cuotas ofrecen un margen de valor atractivo debido a la necesidad del equipo local de minimizar riesgos defensivos. Inter concedió 7.04 goles esperados en contra en dos juegos, lo que obligará a priorizar el orden táctico. Históricamente, han demostrado capacidad para mantener su portería invicta ante rivales de este nivel. Además, el visitante presenta una sobreproducción estadística que tenderá a estabilizarse negativamente.

Comparativa de cuotas Inter vs Shakhtar

Alineaciones probables Inter vs Shakhtar