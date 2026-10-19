Análisis con los pronósticos Liverpool vs Villarreal. El Liverpool recibe al Villarreal en Anfield por la Champions League, buscando consolidar su liderato en el grupo y mantener su racha perfecta en la competición.

El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la fase de liga de la UEFA Champions League, se disputará el martes 20 de octubre de 2026 en el estadio de Anfield. A continuación, presentamos un análisis detallado de las cuotas y las apuestas más interesantes para este partido.

Pronósticos del Liverpool vs Villarreal

Resultado del partido: Victoria del Liverpool – 1.50 vía 1xbet

Liverpool gana y ambos equipos anotan – 2.31 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido Liverpool vs Villarreal

El Liverpool ha perdido solo tres de sus 20 partidos oficiales en casa durante 2026, ganando diez de ellos.

La apuesta “Ambos equipos anotan” se ha cumplido en los dos partidos del Liverpool en la presente Champions League.

El Villarreal viene de romper una racha de nueve partidos sin ganar en esta competición tras vencer al Napoli en la jornada anterior.

El Villarreal no anotó goles como visitante en la fase de liga de la Champions League 2025/26, pero ya ha marcado en sus dos partidos de la campaña actual.

Análisis y estado de forma: Liverpool vs Villarreal

El Liverpool de Andoni Iraola llega a este encuentro con un rendimiento perfecto en la Champions League, sumando seis puntos tras vencer al Atlético de Madrid (2-1) y al LASK (6-3). Aunque su inicio en la Premier League ha sido irregular, su fortaleza en Anfield y su capacidad ofensiva en Europa lo posicionan como el claro favorito. El equipo sigue adaptándose al estilo de presión alta del nuevo técnico, pero su calidad en ataque es indiscutible.

Por su parte, el Villarreal ha mostrado una notable mejoría ofensiva en esta edición del torneo. Tras una campaña 2025/26 en la que no logró marcar como visitante, el equipo español ya ha anotado cinco goles en dos partidos este año. A pesar de caer 3-2 ante el Dortmund, su victoria por 3-1 contra el Napoli demuestra su capacidad para competir. Sin embargo, su inconsistencia en La Liga, con solo dos victorias en ocho partidos, plantea dudas sobre su capacidad para obtener un resultado positivo en un escenario tan exigente como Anfield.

Nuestra apuesta segura: Victoria del Liverpool

La solidez del Liverpool en su estadio es el principal argumento para esta selección. El equipo inglés ganó tres de sus cuatro partidos de fase de liga de la Champions en casa la temporada pasada y ha demostrado ser un rival casi imbatible en Anfield. En contraste, el Villarreal no consiguió ganar ninguno de sus ocho encuentros en la fase de liga de la edición anterior. Aunque el equipo español ha mejorado, la superioridad del Liverpool justifica su favoritismo en el mercado 1X2.

Apuesta de valor: Liverpool gana y ambos equipos anotan

Esta opción ofrece una cuota de mayor valor al combinar la victoria local con un gol del visitante. La defensa del Liverpool mostró ciertas vulnerabilidades al conceder tres goles contra el LASK. A su vez, el ataque del Villarreal ha mejorado significativamente, marcando en sus dos partidos de Champions esta temporada. Considerando que el Liverpool ya venció 2-1 a un rival español como el Atlético de Madrid, un resultado similar es un escenario plausible, lo que convierte esta apuesta en una oportunidad atractiva.

Comparativa de cuotas Liverpool vs Villarreal

Alineaciones probables Liverpool vs Villarreal