El Manchester City recibe al Crystal Palace en el Etihad Stadium este miércoles 13 por la Premier League. Con el título en juego, el equipo local no puede permitirse un tropiezo, mientras que los visitantes tienen la mente puesta en su final europea.

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Puntos clave para el partido del Manchester City vs Crystal Palace









Manchester City acumula una racha de 13 partidos sin perder en la Premier League y no fue derrotado en el Etihad Stadium en la competición desde agosto de 2025.

Crystal Palace solo consiguió tres victorias en 15 partidos de liga jugados inmediatamente después de un compromiso europeo, evidenciando dificultades para gestionar una plantilla ajustada.

El equipo de Pep Guardiola mantuvo su portería a cero en tres de sus últimos cinco encuentros disputados.

El extremo belga del Manchester City, Jeremy Doku, participó directamente en 7 goles en sus últimas seis apariciones en todas las competiciones.

Análisis y estado de forma: Manchester City vs Crystal Palace









El Manchester City llega a este encuentro con la obligación de ganar para mantenerse en la lucha por el título de la Premier League. El equipo atraviesa un momento de forma excepcional, con una racha de 13 partidos invicto en la competición y 16 sin perder en el Etihad Stadium. Su reciente victoria por 3-0 sobre el Brentford, generando 2.98 en goles esperados (xG), demuestra su poder ofensivo y su capacidad para dominar en casa.

Por otro lado, el Crystal Palace tiene su atención centrada en la final de la Conference League. Con la permanencia en la Premier League ya asegurada, el equipo mostró una baja de rendimiento en el torneo local. Sus recientes derrotas por 3-0 y 3-1 ante Bournemouth y Liverpool, respectivamente, reflejan una falta de intensidad competitiva que podría ser un factor determinante en este partido.

Nuestra apuesta segura: victoria del Manchester City





El favoritismo del Manchester City se justifica no solo por su racha invicta, sino también por la diferencia de objetivos entre ambos equipos. Mientras los locales luchan por el campeonato, Crystal Palace tiene la mente en su final europea. El equipo de Guardiola sumó 13 de los últimos 15 puntos posibles y su rendimiento en casa es consistente. La falta de motivación del rival y la superioridad táctica local hacen de la victoria simple una opción de bajo riesgo.

Apuesta de valor: hándicap Asiático Manchester City -2.0





Considerando que la diferencia de goles podría ser decisiva en la definición del título, se espera que el Manchester City busque una victoria contundente. El equipo promedia 2.41 goles por partido en el Etihad y mantuvo su portería a cero en ocho ocasiones como local. Crystal Palace concedió tres goles en sus últimas dos visitas a equipos del top-seis, lo que sugiere que son vulnerables defensivamente. Por ello, el hándicap asiático -2.0 ofrece un valor considerable, ya que una victoria por tres o más goles es un escenario altamente probable.

Alineaciones probables: Manchester City vs Crystal Palace







