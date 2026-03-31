Este sábado 4 de abril, el Etihad Stadium será el escenario del enfrentamiento por la FA Cup. Los pronósticos Manchester City vs Liverpool apuntan a un encuentro reñido, donde cada equipo busca avanzar a las semifinales en Wembley y dar un impulso a su temporada.

Pronósticos del Manchester City vs Liverpool

Empate - 4.05 vía Betano

Manchester City se clasifica y Menos de 4.5 goles - 1.83 vía Betano

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Puntos clave para el partido Manchester City vs Liverpool

Manchester City ha avanzado a la semifinal de la FA Cup en siete campañas consecutivas, ganando 19 de sus últimos 21 partidos en el torneo.

Ambos equipos se ven afectados por la fecha FIFA de marzo. Liverpool tuvo 15 jugadores convocados y nueve lesionados, mientras que City tuvo 17, limitando el tiempo de preparación.

El equipo local ha estado ganando al medio tiempo en 17 de sus últimos 20 partidos en casa en todas las competiciones.

Aunque City ganó los dos últimos enfrentamientos, cinco de los últimos 15 duelos directos terminaron en empate, tres de ellos en el Etihad Stadium.

Análisis y estado de forma: Manchester City vs Liverpool

Manchester City llega a este encuentro con un rendimiento mixto. A pesar de haber conseguido la Carabao Cup, el equipo ha mostrado inconsistencias, como los empates ante rivales de menor jerarquía en la Premier League. Sin embargo, su dominio en los dos enfrentamientos más recientes contra Liverpool y su potente ofensiva, con 60 goles en 30 partidos de liga, los posicionan como favoritos. El plan táctico de Pep Guardiola parece tener la medida del sistema de su rival.

Por su parte, Liverpool ha tenido una temporada irregular, marcada por un ataque devastador pero también por una fragilidad defensiva preocupante, especialmente en condición de visitante. La FA Cup representa su oportunidad más clara para obtener un título doméstico. El equipo de Arne Slot ha demostrado ser vulnerable en las transiciones, un punto que Manchester City sabe explotar con eficacia, lo que hace de este un desafío táctico de alta complejidad.

Nuestra apuesta segura: Empate

Aunque Manchester City es el favorito en las cuotas, el historial y el contexto del partido sugieren que un empate representa una opción con fundamento. Cinco de los últimos 15 duelos entre ambos finalizaron en igualdad, y City ha cedido puntos recientemente contra equipos con alta motivación. Para Liverpool, este torneo es la prioridad, lo que equilibra la balanza. La cuota para el empate ofrece un retorno considerable para un resultado que se ha repetido en este tipo de enfrentamientos de alta tensión.

Apuesta 1: Manchester City vs Liverpool: Empate - 4.20 vía Betano

Apuesta de valor: Manchester City se clasifica y Menos de 5 goles





Esta apuesta combina la fortaleza del Manchester City en casa con el probable desgaste físico de ambos planteles. El calendario post-fecha FIFA y los compromisos europeos inminentes podrían llevar a un partido más táctico y con menos espacios. City ha perdido solo tres partidos como local en toda la temporada y ha ganado los dos últimos duelos directos. La clasificación del local, en un partido con menos de cinco goles, refleja un escenario donde la calidad de City se impone en un contexto de fatiga general.

Apuesta 2: Manchester City vs Liverpool: Manchester City se clasifica y Menos de 5 goles - 1.80 vía Betano

Comparativa de cuotas Manchester City vs Liverpool

Resultado Cuotas Manchester City 1.78 Empate 4.05 Liverpool 4.20

Alineaciones probables Manchester City vs Liverpool