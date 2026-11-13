Los pronósticos de Moquegua vs Grau apuntan a un juego en donde el local es favorito. Evaluamos las cuotas y estadísticas para identificar el mayor valor en el mercado de apuestas.

Este enfrentamiento corresponde a la jornada 17 de la Liga 1 y se disputará el lunes 16 en el estadio 25 de Noviembre. El dueño de casa necesita los 3 puntos para asegurarse un cupo en primera división en el 2027 y van con todo su poderío para vencer a los piuranos.

Pronósticos de Moquegua vs Grau

Victoria de Moquegua – 1.52 vía 1xbet

Victoria de Moquegua y menos de 2.5 goles – 3.30 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido de Moquegua vs Grau

Moquegua en casa: registra un promedio de 1.13 goles a favor y 1.31 en contra por encuentro.

registra un promedio de 1.13 goles a favor y 1.31 en contra por encuentro. Grau como visitante: apenas promedia 0.69 goles anotados y recibe 1.75 por partido; perdió el 69% de sus salidas.

apenas promedia 0.69 goles anotados y recibe 1.75 por partido; perdió el 69% de sus salidas. Tendencia de goles: el 56% de los partidos de Moquegua como local superó los 2.5 goles, frente al 44% de Grau fuera de casa.

Análisis y estado de forma: Moquegua vs Grau

Moquegua llega motivado tras rescatar un empate 2-2 ante Universitario en Lima, resultado que confirmó su capacidad para competir ante los equipos grandes. Bajo la dirección de Pepe Soto, el cuadro sureño buscará prolongar esa reacción después de haber conseguido un importante triunfo frente a la ‘U’.

Atlético Grau, por su parte, afronta este compromiso con la tranquilidad de haber asegurado su permanencia. Viene de golear 3-0 a Cusco FC, aunque anteriormente sufrió derrotas ante Universitario (1-3) y Cienciano (0-3). Con la permanencia resuelta, buscará cerrar el Clausura con una buena presentación.

Nuestra apuesta segura: victoria de Moquegua

La victoria de Moquegua aparece como una alternativa interesante por su reciente reacción ante Universitario y el impulso anímico que representa competir bajo la dirección de Pepe Soto. Además, jugar en casa le permitirá tomar la iniciativa frente a un Atlético Grau que ya aseguró su permanencia y podría afrontar este cierre de temporada con menor presión. Si Moquegua mantiene la intensidad y aprovecha sus oportunidades, tendrá argumentos para quedarse con los tres puntos.

Apuesta de valor: victoria de Moquegua y menos de 2.5 goles

La apuesta por el triunfo de Moquegua y menos de 2.5 goles se apoya en la posibilidad de un encuentro de pocos espacios y ocasiones. El equipo de Pepe Soto puede asumir el protagonismo desde el inicio, pero sin arriesgar demasiado, mientras que Grau, al tener la permanencia asegurada, no llega con la misma necesidad de sumar. Un marcador ajustado, como el 1-0 o 2-0, encaja con este escenario.

Comparativa de cuotas: Moquegua vs Grau

Alineaciones probables: Moquegua vs Grau