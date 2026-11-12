Los pronósticos de Perú vs Bolivia indican un favoritismo para la blanquirroja. El hecho de jugar en Lima y contar con sus elementos titulares le da una chance mayor de victoria.

Este partido corresponde a un amistoso internacional FIFA. Se disputará el viernes 13 en el Estadio Alejandro Villanueva, un escenario donde el equipo local buscará una victoria que le de confianza para afrontar los próximos juegos de Eliminatorias en el 2027.

Pronósticos de Perú vs Bolivia

Con el código promocional 1xbet, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido de Perú vs Bolivia

Debut de Mano Menezes en casa: El técnico brasileño dirigirá su primer encuentro en territorio peruano y buscará consolidar su idea de juego.

Nuevas caras en Perú: Francesco Andrealli es una de las sorpresas de la convocatoria, junto con jóvenes como Maxloren Castro y Bassco Soyer.

Bolivia apuesta por su renovación: La Verde llega con jugadores como Miguel Terceros, Ramiro Vaca y Moisés Paniagua, piezas importantes de su nueva generación.

Análisis y estado de forma: Perú vs Bolivia

La selección peruana llega con la necesidad de mejorar su rendimiento tras conseguir solo 1 victoria, 2 empates y 5 derrotas en los primeros ocho partidos de Mano Menezes. En su última gira por Norteamérica acumuló tres caídas y un empate, con apenas 2 goles a favor en esos cuatro encuentros. Gianluca Lapadula, Andy Polo y Yoshimar Yotún serán importantes para darle mayor peso ofensivo a la Bicolor, que buscará aprovechar su localía.

Bolivia tampoco atraviesa un buen momento: perdió sus dos últimos amistosos, ante Paraguay (2-0) y Argentina (4-0), sin conseguir marcar goles. Miguel Terceros, Ramiro Vaca y Moisés Paniagua aparecen como sus principales alternativas ofensivas. En cuanto a las proyecciones estadísticas, Perú parte como favorito con un 52% de probabilidad de victoria, frente al 24% de Bolivia y el 24% del empate. Además, la Bicolor ganó cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos ante los altiplánicos.

Nuestra apuesta segura: victoria de Perú

Perú tiene la oportunidad de imponer condiciones aprovechando su localía y el apoyo de su público. La Bicolor buscará tomar la iniciativa desde el inicio y aprovechar las dificultades defensivas que Bolivia mostró en sus últimos amistosos. Por ello, nuestra elección es el triunfo de Perú en los 90 minutos.

Apuesta de valor: menos de 2.5 goles

El mercado de menos de 2.5 goles resulta interesante por la falta de contundencia ofensiva de ambas selecciones. Perú anotó apenas 2 goles en sus últimos cuatro amistosos, mientras que Bolivia no consiguió marcar en sus dos presentaciones más recientes, ante Paraguay y Argentina. Además, el último enfrentamiento entre ambos terminó 2-0 a favor de la Bicolor, un antecedente que respalda la posibilidad de un marcador corto.

Comparativa de cuotas: Perú vs Bolivia

Alineaciones probables: Perú vs Bolivia